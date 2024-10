HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 39 Euro gesenkt. Das Geschäft des IT-Dienstleisters im kommenden Jahr sei kaum prognostizierbar, schrieb Nicole Winkler in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Für die Margen sieht sie wenig Luft nach oben./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005158703