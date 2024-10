EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

ENCAVIS AG: Schouw & Co. und ENCAVIS unterzeichnen einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für die europäischen Geschäftsaktivitäten von Schouw & Co.



30.10.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Corporate News





Schouw & Co. und ENCAVIS unterzeichnen einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für die europäischen Geschäftsaktivitäten von Schouw & Co.





Hamburg/Aarhus, 30. Oktober 2024 - Das an der Nasdaq Kopenhagen notierte Unternehmen Schouw & Co. mit Sitz in Aarhus und der im SDAX der Deutschen Börse AG notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Ticker-Symbol: ECV) haben einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren unterzeichnet. Dies ist der erste PPA von Schouw & Co. in Europa.



Schouw & Co. ist ein Industriekonglomerat mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark, das langfristige Investitionen in führende Unternehmen tätigt und sich aktiv an den Portfoliounternehmen beteiligt und diese weiterentwickelt. Das Portfolio besteht aus sechs Industrieunternehmen: BioMar, GPV, HydraSpecma, Borg Automotive, Fibertex Personal Care und Fibertex Nonwovens. Schouw & Co. ist in mehreren europäischen Ländern tätig, darunter mit zwei Produktionsstätten in Spanien.



Schouw & Co. wird Ökostrom aus dem 55-MW-Solarpark Fundici von Encavis beziehen, der sich in Guillena (Andalusien), einer Stadt in der Nähe von Sevilla, befindet. Der Start des PPA wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet. Im Rahmen dieses PPA erhält Schouw & Co. rund 88 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr, die von ENCAVIS produziert werden (880 GWh über 10 Jahre), was mehr als 40 % des Stromverbrauchs der Unternehmen von Schouw & Co. in Europa entspricht.



"Bei Schouw & Co. haben wir uns der Dekarbonisierung verschrieben und verfolgen ehrgeizige langfristige CO2-Reduktionsziele. Der PPA mit ENCAVIS ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der Emissionen aus dem eingekauften Strom. Als langfristiger Eigentümer konzentrieren wir uns auf die verantwortungsvolle Entwicklung und Umwandlung aller Unternehmen in unserem Portfolio, und dazu gehört auch die Senkung der direkten und indirekten Emissionen", sagt Jens Bjerg Sørensen, CEO von Schouw & Co.



"Wir freuen uns sehr, dass wir diesen PPA mit diesem renommierten Unternehmen Schouw & Co. abschließen konnten. Die Zusammenarbeit zeigt, dass Spanien einer der wichtigsten PPA-Märkte in Europa ist", begrüßte Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, den Abschluss der gemeinsamen Vereinbarung. "Mit 500 MW im Betrieb und weiteren 317 MW im Bau verfügen wir über eine starke Marktpräsenz in Spanien, die wir weiter ausbauen werden, und eine umfangreiche Pipeline für viele weitere PPAs."



Erst vor zweieinhalb Monaten hatte Encavis einen weiteren Solarpark in Andalusien erworben. Der von der BayWa r. e. erworbene Solarpark Almodóvar (~95 Megawatt (MW) Erzeugungskapazität und 187 Gigawattstunden (GWh) Jahreserzeugung) in der Nähe von Córdoba befindet sich bereits im Bau und wird voraussichtlich in Q4/2025 ans Netz gehen.





Über Schou:

Schouw & Co. wurde 1878 gegründet und ist seit 1954 an der Kopenhagener Börse (Nasdaq Copenhagen) notiert. Schouw & Co. ist ein Industriekonglomerat mit langfristigem Investitionshorizont, das Wachstum durch Transformation ermöglicht und die Unternehmen von morgen aufbaut, indem es den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Schouw & Co. investiert in dänische Industrieunternehmen, die eine internationale Perspektive und Geschäftsmodelle sowie ein Potenzial aufweisen, das zur Wertschöpfung für die Gesellschaft und die Aktionäre beitragen kann. Die Portfolio-Unternehmen werden als unabhängige Untergruppen innerhalb ihres eigenen Segments geführt. Bei Schouw & Co. gibt es ein kontinuierliches Engagement und eine Verpflichtung zu Bemühungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, und innerhalb dessen ist einer der Grundsätze auf eine verantwortungsvolle und effiziente Produktion ausgerichtet, die auf einen Übergang zu 100 % erneuerbarer Elektrizität abzielt.



Das Portfolio von Schouw & Co. umfasst: BioMar, einen weltweit führenden Hersteller von hochwertigem Fisch- und Garnelenfutter für die Fischzuchtindustrie, GPV, einen führenden EMS-Anbieter, der auf Elektronik, Mechanik, Kabelkonfektionierung und Mechatronik spezialisiert ist, HydraSpecma, Experten für Hydrauliklösungen und -komponenten, Borg Automotive, eines der größten unabhängigen Unternehmen für die Wiederaufarbeitung von Kraftfahrzeugen, das Händler und Erstausrüster bedient, Fibertex Personal Care, ein Hersteller von Spinnvliesstoffen für Körperpflegeprodukte, und Fibertex Nonwovens, ein Hersteller von Spezialvliesstoffen für eine Vielzahl von Industrie- und Verbraucheranwendungen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.schouw.dk/en



Kontakt:

Schouw & Co.

Kasper Okkels

Vizepräsident Geschäftsentwicklung, Strategie und IR

Tel.: + 45 61 30 02 90

E-Mail: kok@schouw.dk





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,6 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon gut 900 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status (A-), das Carbon Disclosure Project (CDP) verleiht ENCAVIS ihr Klima-Rating "B" und Sustainalytics vergibt ein "geringes Risiko" innerhalb ihres ESG-Risiko-Ratings.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.encavis.com



Kontakt:

ENCAVIS AG

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com

http://www.encavis.com



30.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com