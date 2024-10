Nachdem der Solarmodulhersteller First Solar im zweiten Quartal die Schätzungen der Analysten übertroffen hatten, so zeigt sich im dritten Quartal ein ganz anderes Bild. Die Details und die weiteren Aussichten zum Zahlenwerk gibt es hier. Die Ergebnisse von First Solar für das dritte Quartal 2024 haben die Erwartungen der Analysten enttäuscht, und das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 2,91 US-Dollar, was die Konsensschätzung von 3,13 Dollar ...

