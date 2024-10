Der Fußballverein Borussia Dortmund erlebte einen herben Rückschlag im DFB-Pokal. In einem spannenden Duell gegen den VfL Wolfsburg unterlag der BVB mit 0:1 nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 117. Minute durch den dänischen Stürmer der Wölfe. Diese Niederlage bedeutet nicht nur das vorzeitige Ausscheiden aus dem Pokalwettbewerb, sondern könnte auch finanzielle Konsequenzen für den Verein haben. Die erhofften Einnahmen aus weiteren Pokalrunden bleiben nun aus, was möglicherweise Auswirkungen auf die Geschäftszahlen haben könnte.

Vereinsführung steht hinter dem Trainer

Trotz der Enttäuschung gibt sich die Vereinsführung kämpferisch. Der Sportdirektor betonte, dass man in dieser schwierigen Phase zusammenhalten und die Situation gemeinsam meistern werde. Er stellte klar, dass die Position des Trainers nicht zur Debatte stehe. Die Verantwortlichen sehen in dem Pokal-Aus keine außergewöhnliche Krise, sondern eine Herausforderung, die der Verein schon in der Vergangenheit bewältigt hat. Diese Haltung könnte sich positiv auf die Stimmung rund um die Aktie auswirken.

