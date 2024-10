Die UBS hat in den Monaten Juli bis September 2024 einen Gewinn von 1,43 Mrd. $ erzielt. Den Vorsteuergewinn im Berichtsquartal beziffert die UBS auf 1,93 Mrd. $, bereinigt - ohne die Kosten der CREDIT SUISSE-Integration - waren es gar 2,39 Mrd. $. Damit schlug man die Expertenschätzungen hoch. Im Kerngeschäft, in der globalen Vermögensverwaltung, zog die UBS Netto-Neugelder von 24,7 Mrd. $ an. Damit verwaltete die gesamte Gruppe per Ende September Vermögen in Höhe von 6199 Mrd. $. Im Ausblick auf das operative Geschäft gibt sich die UBS gewohnt vorsichtig. Zum Handelsstart zog die Aktie dennoch auf den höchsten Stand seit der Weltfinanzkrise 2008.



