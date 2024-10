Geratherm hat die Kurzarbeit für sein Werk in Geratal bis zum 31. März 2025 verlängert. Grund dafür sind die anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt für Fieberthermometer. Der Bereich Healthcare Diagnostic von Geratherm verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2024 einen Umsatzeinbruch von 47 % gegenüber dem Vorjahr. Der Wettbewerb durch importierte Fieberthermometer, insbesondere aus China, hat dem Unternehmen geschadet, da diese Produkte oft nicht den EU-MDR-Standards, z. B. bezüglich der Bruchfestigkeit, entsprechen, was zu Marktnachteilen für Geratherm führt. Weitere Verlängerungen der Kurzarbeit über den März 2025 hinaus sind nach den derzeitigen deutschen arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht möglich, da die Kurzarbeit auf 12 Monate begrenzt ist. Die Analysten von mwb research aktualisieren ihr Modell, um eine langsamer als erwartete Erholung bei Fieberthermometern zu berücksichtigen. Dies führt zu einem neuen Kursziel von EUR 7,00 (alt: EUR 7,70) auf der Grundlage des DCF-Modells, das mwb researchs Kaufempfehlung weiterhin unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Geratherm%20Medical%20AG





