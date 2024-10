Das auf die Planung und Umsetzung von Großbatterie-Projekten spezialisierte Unternehmen Kyon Energy erweitert sein Geschäftsmodell. In Zukunft will Kyon Energy die Speicher auch selbst betreiben. Bisher beschränkte sich die Tätigkeit von Kyon Energy auf Projektentwicklung und der Tätigkeit als EPCM (Engineering, Procurement, Construction und Management) für Großbatterien. In Zukunft will das Unternehmen die Flexibilität aus den Batterien auch selbst vermarkten.Das erste selbst betriebene Großbatterie-Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...