Von den gestrigen guten Quartalszahlen konnte die Aktie von Pfizer (WKN: 852009) nicht profitieren. Im Gegenteil, sie sank um -1,4% und steht aktuell bei 28,50 US$. Insgesamt befindet sie sich jedoch in einer Erholungsphase. Mit Beendigung der Pandemie sank der Kurs von rund 52 US$ Ende 2022 auf ein Tief von rund 26 US$ im April. Lohnt sich hier wieder ein Einstieg? Jahresprognose erneut angehoben Nachdem die Prognose erst im Juli angehoben worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...