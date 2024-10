Mirion Technologies (NYSE: MIR), ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für den Strahlenschutz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zwei bedeutende Aufträge zur Unterstützung des Sizewell C-Projekts erhalten hat, einem neuen 3,2-Gigawatt-Kraftwerk für Großbritannien. Durch die Nutzung der EDF-Expertise und der EPR-Technologie (European Pressurised Reactor) wird Sizewell C kohlenstoffarmen Strom erzeugen, der ausreicht, um etwa 6 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Anlage in East Suffolk wird dem Design des Kernkraftwerks Hinkley Point C nachempfunden sein, das derzeit in der Region Somerset gebaut wird.

Als wichtiger Lieferant für Kernkraftwerke weltweit hat Mirion Technologies seine Fähigkeit und sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger, zuverlässiger Lösungen für kritische neue Kraftwerke unter Beweis gestellt.

"Wir freuen uns, Teil des Sizewell C-Projekts zu sein, das eine entscheidende Entwicklung im Hinblick auf das Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft für das Vereinigte Königreich darstellt", sagte Loïc Eloy, President der Technologies Group bei Mirion.

Die Vereinbarung vom Oktober 2024 über die Lieferung von elektrischen Durchführungen (Electrical Penetration Systems, EPS) befasst sich mit einer entscheidenden Technologie, die einen sicheren Durchgang von Kabeln durch die Sicherheitswände des Reaktors ermöglicht und selbst in unerwarteten Situationen eine zuverlässige Abdichtung und unterbrechungsfreie Stromkreise gewährleistet. Die EPS-Lösungen von Mirion tragen dazu bei, die sichere Eindämmung des Reaktorgebäudes zu gewährleisten und gleichzeitig den Informationsfluss von innerhalb des Reaktors nach außen zu ermöglichen.

Anfang dieses Jahres, im Mai 2024, erhielt Mirion Technologies den Zuschlag für Boron Meter Systems. Diese Systeme sind für die Messung der Borkonzentration im Wasser unerlässlich, einem entscheidenden Faktor bei der Kontrolle der Kernreaktionsniveaus in Leichtwasser-Kernkraftwerken.

Eine andauernde Partnerschaft

Diese Partnerschaft ermöglicht es Mirion Technologies, seine umfassende Erfahrung in der Nukleartechnologie zusammen mit dem Sizewell C-Team zu nutzen, um den Erfolg und die Zuverlässigkeit dieses bedeutenden Vorhabens sicherzustellen.

"Wir vertrauen auf die Fähigkeit von Mirion, erstklassige Systeme zu liefern, die sich nahtlos in die fortschrittliche EPR-Technologie integrieren lassen und das Design von Hinkley Point replizieren", erklärte Fernando Tiefensee, Programme Manager bei Sizewell C. "Diese Partnerschaft unterstreicht unser gemeinsames Engagement für die Förderung sicherer und zuverlässiger Energielösungen und festigt unsere Rolle bei der Unterstützung der Energieerzeugungsziele des Vereinigten Königreichs."

"Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen und zu nachhaltigen und zuverlässigen Energielösungen für die Zukunft beizutragen", fügte Loïc Eloy von Mirion hinzu.

Über Mirion

Mirion (NYSE: MIR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Strahlenschutz, Wissenschaft und Medizin, das Innovationen fördert, die lebenswichtigen Schutz bieten, und gleichzeitig das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in einer Vielzahl von Endmärkten nutzt. Die Mirion Technologies Group bietet bewährte Strahlenschutztechnologien, die präzise arbeiten für wichtige Arbeiten in F&E-Labors, kritischen Nuklearanlagen und an vorderster Front. Die Lösungen der Mirion Medical Group tragen zur Verbesserung der Versorgung und zur Gewährleistung der Sicherheit im Gesundheitswesen bei und unterstützen die Bereiche Nuklearmedizin, Qualitätssicherung in der Strahlentherapie, Arbeitsdosimetrie und diagnostische Bildgebung. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA), beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter und ist in 12 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter mirion.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029818193/de/

Contacts:

Für Investorenanfragen:

Eric Linn

ir@mirion.com



Für Medienanfragen:

Erin Schesny

media@mirion.com