Mit einem besicherten 8,00%-Green Bond (ISIN: DE000A383RQ0) feiert die WeGrow AG ihr Anleihedebüt am deutschen Kapitalmarkt. Bis zum 7. November 2024 kann die Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Parallel ist auch noch längerfristig eine Zeichnung direkt über die Emittentin möglich. Die WeGrow AG verfolgt große Wachstumspläne in einem spannenden und nachhaltigen Marktsegment. Gründerin und Vorstandschefin Allin Gasparian gibt uns tiefgreifende Einblicke in das Geschäftsmodell und die zukünftigen Vorhaben des Unternehmens.

Anleihen Finder: Sehr geehrte Frau Gasparian, nach dem Börsen-Listing in Düsseldorf folgt nun die erste Anleihe-Emission der WeGrow AG. Stellen Sie uns das Unternehmen und deren Geschichte doch zunächst in wenigen Worten vor. Was ist das Geschäftsmodell?

Allin Gasparian: Peter Diessenbacher und ich haben das Unternehmen 2009 während unseres Studiums gegründet, nachdem wir im Botanischen Garten der Universität Bonn den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, entdeckt hatten. Seitdem hat sich WeGrow zu Europas führendem nachhaltigem Kiriholz-Produzenten entwickelt, der die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum abdeckt. Mit unserem grünen Geschäftsmodell tragen wir kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.

Anleihen Finder: Wie funktioniert das Konzept "nachhaltige Holzwirtschaft" und inwiefern decken Sie die gesamte Wertschöpfungskette in Ihrer Unternehmensgruppe damit ab?

"Wir decken den gesamten Produktionskreislauf ressourcenschonender Holzwirtschaft für Kiribäume vom Labor bis zum fertigen Produkt ab"

Allin Gasparian: Unser Geschäftsmodell umfasst drei komplementäre Bereiche, die sich von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products) erstrecken. Wir decken also den gesamten Produktionskreislauf ressourcenschonender Holzwirtschaft für Kiribäume vom Labor bis zum fertigen Produkt ab.

Anleihen Finder: Zur besseren Einordnung: Wie groß sind die "Timber-Farms"? Wo pflanzen Sie Ihre Bäume an und welche Produkte bieten Sie dabei an?

Allin Gasparian: Unsere drei eigenen "Timber Farms" außerhalb von Wäldern befinden sich hierzulande in Tönisvorst und Güstrow sowie im spanischen Talavera de La Reina. Die Kiriholz-Anbaufläche beträgt insgesamt über 400 ha, an denen wir entweder ganz oder teilweise beteiligt sind. Der Fokus liegt dabei auf der ressourcenschonenden Holzerzeugung. Darüber hinaus machen wir uns aber auch Gedanken über eine effiziente und dauerhafte Nutzung dieses gewachsenen Holzes in Form von Produkten, die daraus entstehen sollen. Hier umfasst unser Produktangebot neben Schnittholzsortimenten ab 2025 vor allem das patentrechtlich geschützte modulare Massivholz-Bausystem der Linie KiriBloX®. Das Besondere dabei ist, dass für die Herstellung dieser kreislauffähigen Holzbau-Produkte bereits Kiribäume verwenden werden können, die drei bis vier Jahre alt sind. Hier ermöglichen zwei standardisierte Massivholz-Baumodule - ähnlich einem LEGO-System - eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...