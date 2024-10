Die Aktie von MicroStrategy hat am Dienstag ein neues 24-Jahres-Hoch markiert, anschließend ist sie aber wieder etwas zurückgekommen und notiert am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel sogar rund 2,5 Prozent im Minus. Bekommen die Anleger vor der Präsentation der Q3-Zahlen am Abend nach US-Börsenschluss etwa kalte Füße?Um es gleich vorwegzusagen: Die Aktie von MicroStrategy hat in diesem Jahr einen irren Lauf. Seit Jahresanfang hat sich der Kurs mehr als vervierfacht, zuletzt wurden fast täglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...