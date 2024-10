Die Grenke AG, ein weltweit aktiver Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 ein vorläufiges Konzernergebnis von 57,0 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11,5 % im Vergleich zu den 64,4 Millionen Euro des Vorjahres entspricht. Diese Entwicklung ist auf höhere Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge zurückzuführen, die aufgrund steigender Insolvenzen in den Hauptmärkten Frankreich, Spanien und Deutschland zugenommen haben. So stiegen die Ausgaben für Schadensabwicklung und Risikovorsorge von 26,7 Millionen Euro im ersten ...

