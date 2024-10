Frankfurt/Main (ots) -Fans des italienischen Caffé-Genusses aufgepasst, mit der neuen Tierra! Special Edition bringt Lavazza ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk in die Kaffee-Tassen! Die neue Tierra! Special Edition aus 100% Bio-Arabica-Bohnen ist geschmacklich ein besonderes Highlight: Der Mix aus fruchtig-floralen Noten und einem schokoladigen Abgang sorgt für feinsten italienischen Caffé-Genuss und ist "molto delizioso!". Verpackt in einer wiederverwendbaren 250 g Dose im stylischen Jubiläumsdesign ist die Special Edition ein Must-have für jeden Coffee-Lover, der hochwertigen Kaffee und umweltbewussten Genuss zu schätzen weiß.Diese Special Edition feiert das 20-jährige Bestehen der Lavazza Stiftung und ihrer nachhaltigen Projekte zum Schutz der Kaffeeanbaugebiete und der lokalen Kaffeeanbaugemeinschaften. Der Kaffee stammt aus Ecuador, wo die Lavazza Stiftung mit der ecuadorianischen Regierung, lokalen Erzeugern und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)[1] zusammengearbeitet hat, um die Produktion von nachhaltigem und hochwertigem Kaffee zu fördern, das Walderbe und die Naturlandschaften zu schützen und gleichzeitig das Engagement der lokalen Gemeinschaften zu unterstützen.Ecuador als Vorreiter für nachhaltigen KaffeeanbauSeit 2019 unterstützt die Lavazza Stiftung ein vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) gefördertes Projekt in Ecuador, an demverschiedene staatliche Institutionen des Landes beteiligt sind, darunter das Ministerium für Umwelt, Wasser und ökologischen Wandel (MAAE) und das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht (MAG).Innerhalb von drei Jahren führte die Initiative dazu, dass Ecuador seinen ersten hochwertigen Kaffee produzierte, der als entwaldungsfrei zertifiziert ist. Er stammt von Plantagen in 23 Provinzen, die an den Amazonas-Regenwald grenzen. Die ecuadorianische Regierung und die UNDP haben außerdem gemeinsam das erste nationale Zertifizierungsprotokoll zur Überwachung von Waldgebieten, in denen Kaffee produziert wird, entwickelt. Dieses Protokoll gilt inzwischen weltweit als Best Practice und macht Ecuador zu einem Vorreiter für nachhaltige Landwirtschaft. Das Zertifikat "Abholzungsfreier Kaffee" garantiert den Verbrauchern, dass für den Kaffeeanbau keine Waldflächen gerodet oder abgeholzt wurden. Das Zertifikat wird nach einer strengen Überwachung und unter Berücksichtigung von Satellitenbildern sowie der Überprüfung durch Dritte erteilt, um sicherzustellen, dass bei der Kaffeeproduktion strenge Umweltstandards eingehalten werden.Die Lavazza Tierra! Special Edition mit Bio-Arabica-Bohnen aus Ecuador ist exklusiv online erhältlich, u. a. im Lavazza eShop: www.lavazza.de / gemahlen in der Jubiläums-Dose für 8,99 EUR/250 g.Tierra! Special Edition- Mischung: 100% Bio-Arabica-Bohnen aus Ecuador- Röstung: Medium- Geschmack: vollmundig- Aroma: delikat- Noten: fruchtig-floral mit schokoladigem Abgang- Einheit: 250 g als gemahlene BohneDie Bio-Vielfalt von Lavazza Tierra!Jedes Produkt der !Tierra! Range wird durch Entwicklungsprojekte der Lavazza Stiftung unterstützt. Bereits seit 2004 setzt sich diese für die Verbesserung der Erträge und der Qualität in der Kaffeeproduktion sowie die Förderung des Unternehmertums und des Wohlstands der Kaffeeanbaugemeinschaften ein. Innerhalb der letzten 20 Jahren seit der Gründung haben bereits rund 190.000 Menschen von diesem wichtigen Engagement profitiert.Lavazza Tierra! For Cuba: Bio-Kaffee aus Kuba, wo insbesondere Frauen und junge Genereationen von der Lavazza Stiftung gefördert und dessen nachhaltige Anbaumethoden unterstützt werden. Ausgewogener, nussiger Geschmack. Mittelkräftige Röstung. Intensität 7/10.Lavazza Tierra! For Planet: Eine erstklassige Auswahl an Bio-Arabica von Farmen in Afrika, Mittel- und Südamerika, auf denen die Lavazza Stiftung den Kaffeeproduzenten landwirtschaftliche Techniken zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels vermittelt. Mittelkräftige Röstung mit fruchtig-floralen Noten. Intensität 6/10.Lavazza Tierra! For Africa: Ein Bio-Kaffee aus Ostafrika, einer Region, in der die Lavazza Stiftung die neuen Generationen von Bauern unterstützt und sie in der unternehmerischen Führung ihrer Betriebe schult. Mittelkräftige Röstung mit Aromen von Schokolade und Früchten. Intensität 9/10.Mehr zu den Projekten der Lavazza Stiftung unter www.fondazionelavazza.com/en/[1] Hinweis: UNDP unterstützt und empfiehlt keine Entität, Marke, Produkte oder Dienstleistungen.Über die Lavazza StiftungDie Giuseppe und Pericle Lavazza Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die 2004 von der Lavazza Gruppe mit dem Ziel gegründet wurde, soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsprojekte in Kaffee produzierenden Gemeinden auf der ganzen Welt zu koordinieren und umzusetzen. Heute unterstützt und finanziert die Stiftung 30 Projekte in 17 Ländern auf drei Kontinenten, die über 94.000 Begünstigten zugutekommen. Dafür arbeitet die Stiftung mit mehr als 40 Partnern zusammen - darunter die seit über 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit "Save the Children" sowie langjährige Kooperationen mit den Organisationen "Oxfam" und "Cesvi". Ziel ist es, mit den unterstützten Projekten die Produktionserträge und die Qualität des Kaffees zu verbessern und gleichzeitig das Unternehmertum der Landwirte sowie die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu fördern. Die Stärkung der Autonomie der lokalen Gemeinschaften sowie der Rolle der Frauen und der Einbindung der jungen Generationen sind dabei entscheidende Faktoren. Die Wissensvermittlung zu bewährten Kaffeeanbaumethoden und Technologien ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um den Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig entgegenzuwirken.Über die Lavazza GroupLavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene.Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von mehr als 125 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse.Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien sind."Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen" - das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.Pressekontakt:segmenta communications GmbHJudith HansNeumühlen 122763 HamburgE-Mail: lavazza@segmenta.deOriginal-Content von: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42304/5898532