Frankfurt/Main (ots) -Espresso yourself! Caffé genießen wird noch besser, wenn die Umgebung den persönlichen Style widerspiegelt. Lavazza bringt mit dem Social Media Trend "Coffee Corner" Inspiration für das italienische Caffé-Bar-Flair in die eigenen vier Wände. Kaffeemaschine & Co. werden ab sofort nicht nur in der Küche zum individuellen Hotspot - auch im Wohnzimmer, im Eingangsbereich oder dort, wo der Caffé am besten schmeckt. Das passende Zubehör für die persönliche Caffé-Station findet auf Buffetschränken, Tresen oder Anrichten seinen Platz und harmoniert perfekt mit der bevorzugten Zubereitungsart.Caffé - eine Leidenschaft mit vielen FacettenOb Espresso aus der Siebträgermaschine, schneller Genuss per Knopfdruck oder das zelebrierte Brühritual mit der klassischen Espressokanne - Lavazza bietet für jeden Kaffee-Typ hochwertigen italienischen Caffé-Genuss und dazu inspirierende Interior-Ideen! Der kräftige Lavazza Espresso Barista Intenso ist der Star in der Siebträgermaschine, während die neuen Lavazza Espresso Gourmet-Kapseln in der Kapselmaschine für unkomplizierten Genuss sorgen. Wer es nostalgisch mag, liegt mit Lavazza Qualità Rossa und einer Carmencita Espressokanne genau richtig. Und auch unique Accessoires gehören zur Grundausstattung der Coffee Corner - ob minimalistisch-urban oder im angesagten Retro-Look mit italienischem Charme. Wer es farbenfroh mag, wird aktuell bei vielen Anbietern fündig. Mit dem "Dopamine Decor"-Trend sorgt bunte Keramik in einzigartigen Designs für gute Laune und Wohlfühl-Vibes daheim.Eine Coffee Corner, drei verschiedene Kaffee-TypenInsta-ready: Ästhetisch inszenierte Coffee Corners sind auf Social Media nicht mehr wegzudenken. Diese durchdacht eingerichteten Home-Barista-Bereiche vereinen Stil und Persönlichkeit und sind der ideale Rückzugsort für alle, die ihren Caffé ganz nach ihren persönlichen Vorlieben zelebrieren wollen. Inspiriert von der italienischen Popkultur, dienen knallige Möbelstücke als Eyecatcher oder bunte Vasen als farbliche Akzente - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Lavazza bietet für jeden Stil und jede Zubereitungsart den passenden Caffé. So wird jede Coffee Corner zum perfekten Ausdruck von "Il mio Caffé".Espresso Atelier mit Wow-Faktor: Siebträgermaschine und Lavazza Espresso Barista IntensoThe place to brew! Caffé-Enthusiasten und Hobby-Baristi lieben das bolde und elegante Setting mit einer Siebträgermaschine und dem kräftigen Lavazza Espresso Barista Intenso (https://www.lavazza.de/de/kaffee-bohnen/espresso-barista-intenso). Dieser begeistert mit einem intensiven Abgang und Noten von Kakao und Holz. Der klassische Espresso, frisch zubereitet, überzeugt mit vollmundigem Aroma und einer dichten Crema. In dieser Coffee Corner dreht sich alles um Authentizität und Handwerk - hier wird der Caffé so zubereitet, wie man es in Italien liebt: mit Leidenschaft und Präzision. Tipp: Der Mahlgrad bestimmt die Intensität - je feiner, desto intensiver, je grober, desto milder. Mehr Kaffeemehl sorgt für einen vollmundigeren Geschmack, weniger macht den Caffé sanfter (empfohlen sind 8-10 g pro Tasse). Zudem ist die Wassertemperatur entscheidend - bei zu hohen Temperaturen schmeckt der Kaffee bitter, bei zu niedrigen eher säuerlich. Die ideale Brühtemperatur liegt zwischen 91 und 93 °C für das beste Aroma. Un caffé, per favore!Convenience Corner für Minimalisten: Kapselmaschine und Lavazza Espresso GourmetBut first, coffee! Manchmal muss es schnell gehen, aber trotzdem aromatisch und geschmacklich ein Hochgenuss sein. Praktisch, wenn die Zubereitung ohne viel Aufwand oder Vorkenntnisse klappt: Mit der Kapselmaschine und den neuen Lavazza Espresso Gourmet-Kapseln (https://www.lavazza.de/de/kaffee-kapseln/espresso-gourmet-chocolate-100) (NCC[1]) in zwei genussvollen Sorten "Chocolate" und "Caramel" - perfekt für die Coffee Corner, die sowohl Komfort als auch Qualität vereint. Die neuen Geschmacksrichtungen bieten die Möglichkeit, Caffé mit einem Knopfdruck zu zaubern - ideal für den typisch italienischen Espresso am Morgen oder in der Mittagspause. Lavazza Espresso Gourmet Chocolate vereint brasilianische Arabica mit natürlichen Robusta-Bohnen und besticht durch eine hohe Intensität von 10/13 sowie schokoladigen Geschmack. Lavazza Espresso Gourmet Caramel mit mittlerer Intensität von 8/13 besteht aus 100 % Arabica-Bohnen aus Zentral- und Südamerika. Am Gaumen zeigen sich florale und fruchtige Aromen sowie natürliche Karamellnoten. Lust auf eine Coffee Corner im modernen, puristischen Stil? Die schlichte Ausstattung mit einer Kapselmaschine fügt sich nahtlos in jedes Interieur und schafft eine entspannte, trendige Atmosphäre. Wer die Kapseln auch als Interior-Piece präsentieren möchte, kann auf einen stylischen und gleichzeitig praktischen Kapsel-Ständer zurückgreifen - oder eine bunte Keramikschale zur stilvollen Aufbewahrung nutzen.Coffee Craft mit Retro-Charme: Carmencita und Lavazza Qualità RossaKlassisch und ein bisschen nostalgisch: Die Carmencita Espressokanne (https://www.lavazza.de/de/carmencita) von Lavazza bringt den Charme und Ursprung der italienischen Kaffeekultur direkt nach Hause. Der charmante Retro-Look verleiht der Coffee Corner "Handcrafted-Vibes" und wirkt dennoch zeitlos. In Kombination mit dem vollmundigen Lavazza Qualità Rossa (https://www.lavazza.de/de/gerosteter-und-gemahlener-kaffee/qualita-rossa) entsteht ein Espresso, der in die gemütlichen Cafés Italiens entführt. Der Caffé zeichnet sich durch eine dunkle Farbe, samtige Textur sowie Noten von Schokolade aus. Die Zubereitung mit der Carmencita Espressokanne ist ein kleines Ritual, das durch seine schlichte Eleganz überzeugt und jeden Schritt zu einem Genuss macht. Für den perfekten Espresso wird zunächst der Trichter gleichmäßig mit Kaffeemehl befüllt, das durch sanftes Anklopfen optimal verteilt wird. Anschließend kommt vorgewärmtes Wasser zum Einsatz für eine ideale Extraktion - ein wertvoller Tipp, um zu verhindern, dass sich die Kanne und der Kaffee übermäßig erhitzen und dadurch einen bitteren Geschmack entwickeln. Sobald der Kaffee beginnt zu sprudeln, sollte die Kanne vom Herd genommen werden. Um die Aromen vollständig zur Geltung zu bringen, wird der Kaffee vor dem Servieren kurz mit einem Löffel umgerührt. Das Ergebnis ist ein harmonischer Geschmack, der jeden Schluck zu einem besonderen Erlebnis macht. La vita é bella - vor allem mit einem perfekt zubereiteten Caffé!So viel Lavazza für die Coffee Corner:- Lavazza Espresso Barista Intenso, 21,99 EUR (UVP[2]) je 1-kg-Packung- Lavazza Espresso Gourmet, 3,99 EUR (UVP) je Packung mit jeweils 10 Kapseln- Lavazza Qualità Rossa, 6,89 EUR (UVP) je 250-g-Dose bzw. 6,49 EUR (UVP) je 250-g-BeutelAlle Sorten sind im Handel und online unter www.lavazza.de erhältlich.Über die Lavazza GroupLavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3,3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit acht Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von 130 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse. Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee-Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien sind. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen" - das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.[1] Nespresso Compatible Capsules; Lavazza steht mit Nespresso nicht in Verbindung und wird von Nespresso nicht unterstützt oder gefördert.[2] Preise liegen allein im Ermessen des Handels.Pressekontakt:segmenta communications GmbHJudith HansNeumühlen 122763 HamburgE-Mail: lavazza@segmenta.deOriginal-Content von: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42304/6022538