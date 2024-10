NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer dürften nach neun Monaten gut in der Spur liegen in Richtung ihrer Jahresziele, schrieb Analyst Javier Garrido in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Spielraum nach oben sieht er aber kaum./ag/edh



