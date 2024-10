Trapper liefert wieder - Brixton Metals meldet bis zu 18,50 g/t Gold!

Anzeige / Werbung Großes Potenzial für die Entdeckung einer neuen Zone mit goldhaltiger Mineralisierung! Während der Goldpreis wieder einmal von Rekordhoch zu Rekordhoch eilt, präsentiert das kanadische Unternehmen Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) immer wieder starke Bohrergebnisse von seinem Goldziel Trapper. Trapper ist Teil des riesigen Thorn-Projekts im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia. Und die Ergebnisse der beiden jetzt vorgestellten Bohrlöcher sind beeindruckend! Bohrloch THN24-308 ergab massive 61,95 Meter mit 1,02 g/t Gold ab nur 184,75 Metern Tiefe innerhalb von 77,25 Metern mit 0,9 g/t Gold. Brixton gab außerdem bekannt, dass dieses Bohrloch hochgradige Abschnitte von 9,25 Metern mit 4,79 g/t Gold und 2,25 Metern mit 18,50 g/t Gold enthielt! Darüber hinaus wurden in Bohrloch THN24-309 28 Meter mit 0,70 g/t Gold durchteuft, darunter 6 Meter mit 1,24 g/t Gold. Zusätzlich erklärte das Unternehmen, dass das Edelmetall als natives Gold auftritt und mit Basismetallen wie Bleiglanz, Sphalerit, Chalkopyrit, Quarzkarbonat und Pyrit vergesellschaftet ist. Christina Anstey, die für die Exploration bei Brixton verantwortlich ist, freut sich über die jüngsten Ergebnisse von Trapper, da sie nicht nur ermutigende Goldgehalte aufweisen, sondern auch gut zum Explorationsmodell des Unternehmens für das Goldziel passen. Diese Ergebnisse erweitern das Verständnis des Unternehmens für die Mineralisierung in diesem Bereich und unterstützen wiederum die Strategie des Unternehmens, das Potenzial von Trapper durch weitere Bohrungen zu heben. Auf den Spuren der Lawless-Verwerfungszone Brixton hat insgesamt 2.745,6 Meter Bohrungen in elf Diamantkernlöchern durchgeführt (762 Meter davon werden in der heutigen Bekanntmachung erörtert), um die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Hauptkorridors entlang der mineralisierten Zone Lawless sowohl durch Definitions- als auch durch Erweiterungsbohrungen zu bestimmen. Darüber hinaus wurden Erweiterungsbohrungen nördlich der mineralisierten Hauptzone durchgeführt, wo das Unternehmen mineralisierte Zonen testet, die im Jahr 2023 entdeckt wurden und unter einer Deckschicht liegen. Es liegen noch nicht alle Ergebnisse des Programms vor, und Brixton wird natürlich weitere Ergebnisse präsentiere, sobald sie verfügbar sind. Beide Bohrungen stießen auf breite Goldmineralisierungsabschnitte nahe der Oberfläche Wie heute berichtet, hat Brixton die Bohrungen THN24-308 und THN24-309 vom selben Standort aus niedergebracht, in erster Linie um die Gehaltskontinuität zwischen den zuvor gemeldeten Bohrungen THN22-251 und THN22-239 aus dem Jahr 2022 zu bestätigen. Beide Bohrlöcher entdeckten, wie oben gezeigt, breite Abschnitte mit Goldmineralisierungen nahe der Oberfläche.



Darüber hinaus bohrte Brixton das Loch THN24-306 am selben Standort wie das zuvor gebohrte Loch THN24-304 - 227,50 Meter mit 0,50 g/t Gold, einschließlich 27 Meter mit 3,49 g/t Gold -, wählte jedoch eine steilere Neigung, um die Ausdehnung der Mineralisierung im Südosten entlang der Lawless-Verwerfung zu erproben. Bohrloch 306, das 65 m in die Fußwand der Lawless-Verwerfung gebohrt wurde, ergab jedoch keine bedeutenden Mineralisierungsabschnitte. In Anbetracht des mächtigen Abschnitts in Bohrloch 304 besteht jedoch weiterhin das Potenzial für eine spätere Erweiterung entlang der hängenden Wand der mineralisierten Hauptstruktur in Richtung Osten. Großes Potenzial für die Entdeckung einer neuen Zone mit goldhaltiger Mineralisierung Nach den bisherigen Erkenntnissen der Geologen von Brixton wird die Goldmineralisierung bei Trapper strukturell entlang der Lawless-Verwerfung kontrolliert, die von Nordwesten nach Südosten verläuft und in dem Gebiet, in dem die meisten Bohrungen durchgeführt wurden, leicht nach Norden abfällt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche CVG-Merkmale, die möglicherweise ähnliche, parallele Strukturen zur Lawless-Verwerfung darstellen und noch auf neues Goldpotenzial getestet werden könnten. Brixton beabsichtigt, eine Kombination aus orientierten Kernbohrungen, Oberflächenkartierung, Geochemie und Geophysik einzusetzen, um eine Vorhersagbarkeit der goldhaltigen Zonen zu erreichen. Trapper erscheint an der Oberfläche als eine 4 Kilometer lange, nach Nordwesten verlaufende geochemische Gold- und Zinkanomalie im Boden, die Teil der größeren, 11 Kilometer langen geochemischen Goldanomalie ist, die vom Kupferporphyr-Ziel Camp Creek zum Goldziel Trapper verläuft. Künftige Bohrungen werden sich auf die Identifizierung neuer Zonen mit goldhaltiger Mineralisierung unter der Deckschicht entlang dieser großen geochemischen Goldanomalie konzentrieren. Brixtons CEO Gary Thompson hat erkannt, dass das Goldziel Trapper in einem starken Goldmarkt auch kurzfristig Mehrwert für Aktionäre und Investoren bieten könnte. Die jüngsten Bohrerfolge bei Trapper rechtfertigen zudem weitere Arbeiten auf diesem produktiven Ziel. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

