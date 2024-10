"Nicht weniger als einen Frontalangriff auf den Ausbau der Solarenergie in Deutschland" sieht der Solarenergie-Förderverein in der jüngsten Überarbeitung der Energierecht-Novelle durch BMWK. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) fordert daher eine grundlegende Überarbeitung des aus der sogenannten Wachstumsinitiative hervorgegangenen neuen Gesetzentwurfs. Der Entwurf enthält Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz, Energiewirtschaftsgesetz und Messstellenbetriebsgesetz. Der SFV hat am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...