Ankündigung eines neuen AI-Text-to-Video-Pilotprojekts und Erweiterung des AI-Metadata Optimizer-Pilotprojekts um die automatische Erstellung von Miniaturansichten und automatische Kapiteleinteilung

Der kundenorientierte Ansatz hat mit mehr als 50 teilnehmenden Kunden seine KI-Pilotkapazität erreicht

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, gab heute bekannt, dass es seine kürzlich eingeführte Brightcove AI Suite im ersten Quartal 2025 um ein neues AI-Text-to-Video-Pilotprojekt erweitern und seine AI-Metadata Optimizer-Lösung in Kürze um zusätzliche Funktionen wie die KI-automatisierte Erstellung von Miniaturansichten und die Unterteilung von Videos in Kapitel erweitern wird. Die Brightcove AI Suite ist ein vielseitiges Lösungspaket, das die Zukunft von Video und Engagement gestaltet, indem es Organisationen dabei unterstützt, Zielgruppen zu erreichen und zu binden sowie das Umsatzwachstum und die Effizienz zu steigern.

Bei der Vorstellung seiner AI Suite im September verfolgte Brightcove einen kooperativen Ansatz, um seine KI-gestützten Lösungen im Rahmen eines Pilotprogramms zu testen, das den Kunden in den Mittelpunkt seiner Produktstrategien stellt. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um intelligente Lösungen zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, ihre einzigartigen Geschäftsziele zu erreichen, die Effizienz und Engagement fördern. Dieser kundenorientierte Ansatz bei der Einführung der AI Suite stieß bei Hunderten von Kunden auf großes Interesse und führte zu einer Maximierung der Kapazitätsgrenze des KI-Piloten.

"Seit dem Start des Pilotprogramms für die Brightcove AI Suite vor sechs Wochen haben wir von unseren Kunden ein unglaubliches Feedback erhalten, wie unsere Lösungen ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen und die Interaktion mit ihrem Publikum zu erhöhen", so Kathy Klingler, Chief Marketing Officer bei Brightcove. "Das Wertvolle an dem Pilotprogramm ist, dass wir unsere Produkte und Lösungen mit unseren Kunden testen können, bevor sie auf den Markt kommen. Sie sind engagiert und teilen uns mit, was funktioniert, was verbessert werden muss und was sie sich für die Zukunft von unserer Plattform wünschen, und das fließt in unsere Roadmap ein."

Brightcove arbeitet eng mit jedem Kunden im Pilotprojekt zusammen, um Feedback zu sammeln, die geschäftlichen Anforderungen zu analysieren und zu bewerten, wie die Brightcove AI Suite angepasst werden kann, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Nutzung von Inhalten zu maximieren, das Engagement zu fördern, den Umsatz zu steigern und die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu lösen. Die Einführung war ein großer Erfolg und wird die allgemeine Verfügbarkeit bestimmter Funktionen innerhalb des nächsten Quartals beschleunigen. Kunden, die derzeit die AI Suite testen, wie Management Leadership for Tomorrow (MLT), Fidelity Investments und Kaplan, haben alle positives Feedback und Vorschläge dazu abgegeben, wie sich die Lösungen ihrer Meinung nach auf ihr Unternehmen und ihre Arbeitsabläufe auswirken könnten.

"Insgesamt sind wir begeistert von den Möglichkeiten, die sich dadurch für unsere Organisation ergeben. Der größte Mehrwert besteht darin, diese KI-Funktionen in die Brightcove-Plattform zu integrieren, sodass wir uns nicht mehr an verschiedene Stellen wenden müssen und Zeit sparen", so Jason Riley, Corporate IT Leader bei Gaia.

Das aktuelle AI Suite-Pilotprogramm erweitert seinen Funktionsumfang um verbesserte Funktionen für den AI Metadata Optimizer, einschließlich der automatischen Erstellung von Miniaturansichten und Kapiteln. Das Programm soll außerdem um eine neue Lösung erweitert werden, die die Teilnehmer im nächsten Quartal testen können: eine AI Text-to-Video-Lösung. Diese neue Lösung wandelt Textansagen in Videoinhalte um, die Kunden innerhalb der Plattform bearbeiten können.

Das AI Text-to-Video-Pilotprogramm wird im ersten Quartal 2025 in die Brightcove AI Suite aufgenommen. Kunden, die an einem frühzeitigen Zugang interessiert sind, können sich jetzt über die Website anmelden. Das Pilotprogramm umfasst Brightcoves AI Content Multiplier, AI Universal Translator, AI Metadata Optimizer, AI Engagement Maximizer, und AI Cost-to-Quality Optimizer.

Die Brightcove AI Suite wurde innerhalb der Brightcove-Videoplattform entwickelt und soll Organisationen in vier Schlüsselbereichen unterstützen (Erstellung von Inhalten, Content-Management, Optimierung, Content-Engagement und -Monetarisierung sowie Qualität und Effizienz). Sie verwendet Modelle von Branchenführern wie Anthropic, AWS und Google um hervorragende Leistungen und schnelle Innovationen zu erzielen. Darüber hinaus hat Brightcove KI-Lösungen von Partnern wie CaptionHub und Frammer integriert. Die AI Suite wurde auch in Übereinstimmung mit dem Brightcove AI Pledge entwickelt, der Verpflichtung des Unternehmens, Kundendaten sicher, transparent und verantwortungsbewusst zu behandeln.

Brightcove wird seine AI Suite seinen Kunden und Interessenten persönlich im Rahmen seiner Roadshow-Veranstaltung Brightcove Live in Los Angeles, am 14. November im NeueHouse Hollywood vorstellen. Nach einem erfolgreichen Auftakt in Amsterdam und New York City bringt die Veranstaltungsreihe führende Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen zusammen, um die Auswirkungen von KI auf Medien und Unternehmen zu untersuchen. Wenn Sie mehr über Brightcove Live in Los Angeles erfahren möchten, klicken Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029835091/de/

Contacts:

Medien

press@brightcove.com