Die Wirtschaft der Eurozone ist in den drei Monaten bis September um 0,4% gewachsen, nach einem Plus von 0,2% im zweiten Quartal, so die vorläufige Schätzung von Eurostat am Mittwoch. Die Daten übertrafen die Marktprognose von 0,2% Wachstum. Das BIP der Eurozone wuchs im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 0,9%, gegenüber 0,6% im zweiten Quartal ...

