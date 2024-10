Die Bayer AG Aktie verzeichnete am Dienstag erneut deutliche Verluste und näherte sich weiter ihrem 52-Wochen-Tief. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 2,1 Prozent auf 25,02 Euro. Damit liegt die Aktie inzwischen rund 70 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 42,58 Euro, das im November 2023 erreicht wurde. Experten sehen den fairen Wert der Aktie im Durchschnitt bei 32,25 Euro, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Allerdings bleibt die Stimmung am Markt angesichts der anhaltenden Kursschwäche gedämpft.

Ausblick auf Q3-Zahlen

Für das dritte Quartal 2024 erwarten Analysten einen leichten Umsatzrückgang auf 10,1 Milliarden Euro. Die vollständigen Quartalszahlen wird Bayer voraussichtlich am 12. November vorlegen. Anleger hoffen auf positive Impulse, um den Abwärtstrend zu stoppen. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 5,01 Euro je Aktie.

