SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Computerhersteller Super Micro muss sich einen neuen Abschlussprüfer suchen. Die Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (E&Y) habe ihr Mandat niedergelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Als Grund habe E&Y Zweifel an der Integrität und den ethischen Werten des Unternehmens, das vor allem Computer für Rechenzentren herstellt, genannt.

Die Aktie von Super Micro verlor nach den Neuigkeiten im frühen Handel bis zu 34 Prozent. Zuletzt konnte das Papier den Verlust auf einen Abschlag von rund einem Viertel auf knapp 37 Dollar reduzieren.

Erst vor rund einem Monat hatte das US-Justizministerium eine Untersuchung begonnen, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter dem Hersteller Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften vorgeworfen hatte. Super Micro hat nun nach eigenen Angaben damit begonnen, einen neuen Abschlussprüfer zu suchen./stw/zb/he