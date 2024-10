© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Einmal kurz Luft holen, bevor am Mittwochabend mit Meta und Microsoft die nächsten Earnings-Highlights warten. Das sind die wichtigsten Analysten-Calls des Tages. RBC hebt das Kursziel für Adidas an Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 265 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Herzogenauracher gingen ihren Weg, bekämen aber nicht die entsprechende Anerkennung, schrieb Analyst Piral Dadhania am Montagabend nach den Zahlen. Berenberg senkt das Kursziel von Bechtle Die Privatbank Berenberg hat Bechtle von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 39 Euro gesenkt. Das Geschäft des IT-Dienstleisters im kommenden Jahr sei kaum …