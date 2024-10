Vorstand und Aufsichtsrat der APONTIS PHARMA AG, einem führenden deutschen Anbieter von Single Pill-Kombinationen, haben heute eine gemeinsame Stellungnahme zum öffentlichen Übernahmeangebot der Zentiva AG (die "Bieterin") veröffentlicht. Dieses Angebot richtet sich an alle Aktionärinnen und Aktionäre der APONTIS PHARMA und bezieht sich auf den Erwerb aller in Umlauf befindlichen APONTIS PHARMA-Aktien. Die Zentiva AG ist eine hundertprozentige Tochter der Zentiva Pharma GmbH, die Teil der internationalen Zentiva-Gruppe ist. Nach eingehender Prüfung der am 24. Oktober 2024 veröffentlichten Angebotsunterlage ...

