Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché gibt Halbjahresergebnis 2024 bekannt und gibt ein Update zu strategischen Initiativen YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. October, 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, gab heute das Halbjahresergebnis für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 (der Berichtszeitraum) bekannt, welches die strategische Ausrichtung des Managements und des Vorstands zur Positionierung des Unternehmens für zukünftiges Wachstum widerspiegelt.

(in Mio. CHF)H1 2024 H1 2023

Einnahmen 5.6 8.9

EBITDA-Verlust -19.2 -26.2

Nettoverlust für den Zeitraum -27.2 -37.3 Der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 sank auf CHF 5,6 Millionen gegenüber CHF 8,9 Millionen im gleichen Zeitraum 2023. Trotz dieses Rückgangs hat sich Leclanché weiterhin auf die operative Effizienz konzentriert. Dank diesem Fokus konnte der EBITDA-Verlust im Berichtszeitraum auf CHF 19,2 Millionen gesenkt werden, was einer Verbesserung von 27% gegenüber dem Verlust von CHF 26,2 Millionen im Vorjahr entspricht. Diese positive Entwicklung unterstreicht Leclanché's effektives Kostenmanagement und die Fortschritte in Richtung operativer Profitabilität. Das erste Halbjahr 2024 zeigte eine verbesserte Bruttomarge von 10,2% und unterstreicht den Erfolg der strategischen Initiativen, die sowohl von der Geschäftsleitung als auch vom Verwaltungsrat ergriffen wurden. Diese Ergebnisse bestätigen die starke Marktposition von Leclanché, das differenzierte Wertangebot und das robuste Geschäftsmodell innerhalb der Branche. Die passiven Umsatzabgrenzungsposten beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf 5,4 Mio. CHF, ein deutlicher Hinweis auf Kundenrechnungen, die nach IFRS noch nicht erfasst wurden. Diese passiven Rechnungsabgrenzungsposten tragen zu einem starken Umsatz-Backlog bei und sichern zukünftige Einnahmequellen, wenn die Verträge erfüllt werden. Dieser Umsatzabgrenzungsposten unterstreicht nicht nur das Vertrauen der Kunden in die Hochleistungsbatterieanwendungen von Leclanché, sondern erhöht auch die Vorhersehbarkeit zukünftiger Einnahmen. Finanzielle Stabilität: Leclanché verfügt über eine stabile Bilanz mit einer Bilanzsumme von 116,4 Mio. CHF per 30. Juni 2024, gegenüber 106,1 Mio. CHF Ende 2023. Ein entscheidender Meilenstein in der Finanzstrategie von Leclanché war die erfolgreiche Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 84,7 Millionen am 11. Juli 2024, die durch die Umwandlung bestehender Darlehen erreicht wurde. Dieser strategische Schritt, der von wichtigen Aktionären wie SEF-LUX [1] und anderen Investitionspartnern stark unterstützt wurde, hat die Bilanz des Unternehmens gestärkt und die vorherige negative Eigenkapitalposition beseitigt. Diese Kapitalerhöhung unterstreicht auch die ununterbrochene Unterstützung der Leclanché-Aktionäre, deren Vertrauen in das geistige Eigentum (IP) und die technologische Führerschaft des Unternehmens die kontinuierliche Innovation bei Energiespeicherlösungen vorantreibt. Marktfortschritte: Leclanché macht bemerkenswerte Fortschritte in Schlüsselmärkten wie Schifffahrt, Schienenverkehr und Schwerlastanwendungen. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat das Unternehmen bereits 39,5 Millionen CHF an neuen Verträgen abgeschlossen, insbesondere mit Canadian Pacific Kansas City Rail und Škoda Electric. Diese bedeutenden Vertragsabschlüsse zeigen, dass der Markt an das Wertmodell von Leclanché glaubt, insbesondere an das geistige Eigentum (IP) und das technische Know-how des Unternehmens. Der Erfolg des Unternehmens bei der Sicherung dieser hochkarätigen Verträge unterstreicht die Anerkennung der Industrie für die Expertise von Leclanché bei fortschrittlichen Energiespeicherlösungen und die Fähigkeit des Unternehmens, innovative, maßgeschneiderte Produkte für verschiedene Anwendungen zu liefern. Technologische Innovation: Leclanché hat erfolgreich XN50 entwickelt und auf den Markt gebracht, eine bahnbrechende Lithium-Ionen-Batteriezelle mit einer innovativen Anodentechnologie auf Niobium Basis. Diese Errungenschaft sowie die im Vergleich zu LTO 50% höhere Energiedichte und die aussergewöhnliche Langlebigkeit positionieren Leclanché an der Spitze der Energiespeicherlösungen. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit wird durch Innovationen wie Elektroden, die frei von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen ("PFAS") sind, und einen Produktionsprozess, der zu 100% mit Ökostrom betrieben wird, deutlich. Strategische Finanzierungspartnerschaft: Wie am 25. Juni 2024 bekannt gegeben, hat Leclanché wesentliche Fortschritte bei der Sicherung einer Rahmen- und Term Sheet-Vereinbarung mit Pinnacle International Capital gemacht, wobei der Due-Diligence-Prozess gut voranschreitet. Diese positive Entwicklung bestärkt beide Parteien in ihrem Engagement für eine erfolgreiche Partnerschaft. Diese potenzielle Partnerschaft, die bis zu CHF 360 Millionen an Finanzmitteln bereitstellen könnte, verspricht eine bedeutende Kapitalunterstützung für das zukünftige Wachstum von Leclanché, die Erweiterung der Marktchancen und die Festigung des Wettbewerbsvorteils im Bereich der Energiespeicherung Pierre Blanc, CEO von Leclanché SA, kommentierte: "Im ersten Halbjahr 2024 haben wir unseren Kundenauftragsbestand deutlich erhöht und unsere operative Effizienz verbessert. Wir haben unsere Rentabilität verbessert, indem wir unsere Bruttomarge erhöht haben, was zu einer deutlichen Verringerung unseres EBITDA-Verlustes und einem erheblichen Anstieg der Umsatzabgrenzung geführt hat. Ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg war die Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 84,7 Millionen durch Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital, die durch die ununterbrochene Unterstützung unserer geschätzten Aktionäre ermöglicht wurde. Diese Umwandlung hat nicht nur unsere Bilanz gestärkt, sondern uns auch mehr finanzielle Flexibilität verschafft. Dadurch sind wir nun besser positioniert, um den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden und die Innovation bei hochmodernen Hochleistungsbatterielösungen zu beschleunigen."

Die vollständigen Finanzdaten können unter https://www.leclanche.com/financial-reports/ (Zwischenbericht) abgerufen werden. Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.



