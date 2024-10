DJ Airbus übertrifft im 3. Quartal die Erwartungen und bestätigt Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Jahresprognose bestätigte der im DAX notierte Luft- und Raumfahrtkonzern.

"Wir passen uns ständig an ein komplexes und sich schnell veränderndes operatives Umfeld an, das von geopolitischen Unsicherheiten und spezifischen Herausforderungen in der Lieferkette geprägt ist, die sich im Laufe des Jahres 2024 ergeben haben", sagte CEO Guillaume Faury. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Prioritäten, darunter die Steigerung der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen und die Umgestaltung unseres Geschäftsbereichs Verteidigung und Raumfahrt."

In den drei Monaten von Juli bis September stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro, wie Airbus mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) stieg um 39 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Airbus mit 983 Millionen bzw. 1,24 Euro pro Aktie jeweils 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 15,3 Milliarden Euro, einem Adjusted EBIT von 1,2 Milliarden Euro, einem Konzerngewinn von 918 Millionen und einem Ergebnis pro Aktie von 1,18 Euro gerechnet.

Airbus rechnet im Gesamtjahr 2024 weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten EBIT auf 5,5 Milliarden Euro von 5,84 Milliarden im Vorjahr. Beim freien Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen peilt das Unternehmen rund 3,5 Milliarden Euro nach 4,53 Milliarden im Vorjahr an. Bis zum Jahresende will der Konzern 770 Flugzeuge ausliefern, in den ersten neun Monaten wurden bereits 497 Maschinen an Kunden übergeben.

October 30, 2024

