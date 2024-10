de La Faverie übernimmt die Position am 1. Januar 2025

William P. Lauder tritt als exekutiver Vorsitzender zurück, bleibt aber Vorstandsvorsitzender

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Prestige-Schönheitspflege, gab heute die Ernennung von Stéphane de La Faverie zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer sowie zum Mitglied des Vorstands des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Januar 2025 durch den Vorstand bekannt. Stéphane de La Faverie wird die Nachfolge von Fabrizio Freda antreten, der Anfang des Jahres nach mehr als sechzehn Jahren im Unternehmen seinen Rücktritt angekündigt hat. Freda wird de La Faverie in den nächsten Monaten unterstützen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Als Präsident und CEO wird de La Faverie direkt an den Vorstand des Unternehmens berichten. Darüber hinaus wird William P. Lauder von seiner derzeitigen Position als exekutiver Vorsitzender des Unternehmens zurücktreten und nach der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens weiterhin Vorstandsvorsitzender bleiben.

Zur Ernennung von Stéphane de La Faverie sagte William P. Lauder: "Stéphane de La Faveries tiefgreifende Branchen- und operative Expertise sowie sein kooperativer und dynamischer Ansatz machen ihn zum idealen CEO, um uns schnell und entschlossen voranzubringen. Da ich seit vielen Jahren eng mit ihm zusammenarbeite, kann ich bestätigen, dass Stéphane in der Lage ist, starke Prestigemarken zu fördern und aufzubauen. Sein tiefgreifendes Verständnis und sein Respekt für das Erbe und die Kultur unseres Unternehmens sind eine gute Voraussetzung für den Erfolg in dieser Position. Seine strategische Vision wird das Unternehmen in die Lage versetzen, angesichts der aktuellen Herausforderungen ein langfristiges Wachstum voranzutreiben, indem er neue transformative Ansätze für die Zukunft einsetzt. Diese Ernennung markiert ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens, und ich freue mich darauf, Stéphane dabei zu unterstützen, die vielen talentierten Mitarbeiter der Estée Lauder Companies zu führen und uns auf unserem Weg in eine vielversprechende Zukunft voranzutreiben."

Lauder fuhr fort: "Wenn ich an die sechzehn Jahre der Zusammenarbeit mit Fabrizio und so vielen talentierten Führungskräften und Mitarbeitern zurückdenke, bin ich sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Meine Entscheidung, mich ausschließlich auf meine Rolle als Vorstandsvorsitzender zu konzentrieren, stellt eine wichtige Entwicklung für die Familie Lauder dar. Die langjährige tägliche Leitung des Unternehmens durch unsere Familie entwickelt sich weiter und spiegelt meinen Wunsch wider, mich mehr auf die allgemeine strategische Ausrichtung des Unternehmens zu konzentrieren. Als Familie bleiben wir diesem unglaublichen Unternehmen verpflichtet und betrachten unsere Investition weiterhin durch die Linse des langfristigen geduldigen Kapitals. Ich bin zuversichtlich, dass Stéphane ein effektiver und einflussreicher CEO sein wird, der in der Lage ist, angesichts unserer aktuellen Herausforderungen die erforderlichen entscheidenden Maßnahmen zu ergreifen, und dass er und die nächste Generation der Unternehmensführung uns zu noch größerem Erfolg führen werden."

"Stéphane ist die ideale Führungspersönlichkeit für den Wandel, die dieses außergewöhnliche Unternehmen durch seine aktuellen Herausforderungen und in sein nächstes Wachstumskapitel führen kann", sagte Charlene Barshefsky, amtierende Vorstandsvorsitzende. "Nach einem umfassenden CEO-Nachfolgeplanungsprozess und einer gründlichen Prüfung externer und interner Kandidaten war Stéphane für den Vorstand die klare Wahl, da er eine Mischung aus strategischer Vision, globalem Branchenwissen und Erfahrung, tiefgreifendem Ehrgeiz für das Unternehmen und seine bemerkenswerten Marken sowie der einzigartigen Fähigkeit mitbringt, die Herausforderungen des Unternehmens anzugehen, um das Wachstum wiederzubeleben. Dank seiner umfassenden Kenntnisse unseres Unternehmens wird Stéphane in der Lage sein, Chancen schnell zu bewerten und strategische Pläne umzusetzen. Sein integrativer Führungsstil wird es ihm ermöglichen, das Unternehmen schnell und agil zu inspirieren und zu mobilisieren und uns auf den Weg zu langfristigem, nachhaltigem Wachstum zu bringen und den Unternehmenswert zu steigern."

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Prestige-Beauty trat de La Faverie 2011 in das Unternehmen ein und ist derzeit als Executive Group President tätig. Er beaufsichtigt viele der Marken des Unternehmens in seinem leistungsstarken Portfolio, von Milliarden-Dollar-Marken wie Estée Lauder bis hin zur Skalierung und Entwicklung von Marken wie Jo Malone London, The Ordinary und Le Labo. Als kreative, energiegeladene und fokussierte Führungspersönlichkeit hat Stéphane de La Faverie seine kompromisslose Ausrichtung auf Markenexzellenz und Innovation über Kategorien, Regionen und Kanäle hinweg sowie seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Rentabilität mit Disziplin, Schnelligkeit und Effizienz zu steigern. Er hat eine besonders wichtige Rolle bei der Verbesserung des Duftportfolios des Unternehmens in einem entscheidenden Moment für diese Kategorie gespielt und dabei geschickt die Veränderungen in der Branche und das sich wandelnde Verbraucherverhalten gesteuert. Darüber hinaus hat Stéphane wesentlich zur Umsetzung des Gewinnwiederherstellungs- und Wachstumsplans des Unternehmens beigetragen, um eine stärkere und nachhaltigere Rentabilität wiederherzustellen.

Vor seiner jetzigen Position leitete er die Marke Estée Lauder, eine der weltweit größten Prestige-Kosmetikmarken. Während dieser Zeit nutzte er erfolgreich Wachstumschancen, darunter Hero-Produkte, digitales und datenbasiertes Marketing, neue Technologien und wachstumsstarke Kanäle, und ermöglichte es der Marke, eine vielfältige Verbraucherbasis, von alterslos bis zur Generation Z, anzusprechen, und führte sie zu einer Top-Marke unter den chinesischen Verbrauchern.

De La Faverie ist seit 2014 ein äußerst einflussreiches Mitglied des Executive Leadership Teams des Unternehmens und genießt innerhalb des Unternehmens und in der gesamten Branche hohes Ansehen für seine Fähigkeit, Geschäftslösungen aus verschiedenen Perspektiven zu bewerten, wobei er sich von seinem umfassenden Verständnis der globalen Märkte, aufstrebender Kanäle und der Verbraucherdynamik leiten lässt. Sein umfassendes kaufmännisches Fachwissen, seine Fähigkeit, komplexe globale Lieferketten zu steuern, seine Erfahrung im Umgang mit Störungen und sein Ehrgeiz und Engagement für die Stärkung des Unternehmens und seiner Marken sind entscheidende Führungsqualitäten, da das Unternehmen einen strategischen Neustart durchläuft. Darüber hinaus hat de La Faverie bedeutende Beziehungen zu Interessengruppen in der gesamten Branche aufgebaut, darunter zu globalen Einzelhändlern und Lieferanten sowie zu Mitgliedern der Investorengemeinschaft.

Zu seiner Ernennung sagte Stéphane de La Faverie: "Ich bin zutiefst geehrt und freue mich darauf, The Estée Lauder Companies zu leiten, ein Unternehmen, das von einem visionären Unternehmer gegründet wurde, dessen Vermächtnis uns bis heute inspiriert. Bei unserer gemeinsamen Arbeit, unsere herausragende Position als Marktführer im Bereich der globalen Prestige-Kosmetik wiederzuerlangen, werden wir auf unser Familienerbe, unsere außergewöhnlichen Marken, unser außergewöhnliches Talent, unseren verbraucherorientierten Ansatz und unsere Kreativität zurückgreifen Kernelemente, die unsere DNA widerspiegeln. Wir konzentrieren uns sehr darauf, unser Wachstum durch bahnbrechende Innovationen, unvergessliche Erlebnisse und innovatives Marketing wiederzubeleben, um unsere Verbraucher weltweit zu inspirieren. Ich bin Fabrizio für seine strategische Führung dankbar und freue mich darauf, mit ihm an einem nahtlosen Übergang zu arbeiten. Es ist mir eine Ehre, dieses Vermächtnis der Exzellenz weiterzuführen, und ich freue mich darauf, unsere unglaublichen Teams zu leiten, während wir gemeinsam die Beauty-Landschaft von morgen gestalten und dabei die Interessen aller Aktionäre vertreten."

Fabrizio Freda sagte: "Nachdem ich viele Jahre lang mit Stéphane zusammengearbeitet habe, freue ich mich, ihn als nächsten Präsidenten und CEO von den Estée Lauder Companies willkommen zu heißen und einen nahtlosen Übergang zu unterstützen. Seine visionäre Führung zeichnet sich durch sein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und seinen zukunftsorientierten Ansatz zur Stärkung unserer Marken und zur Gestaltung des Kundenerlebnisses aus. In einer so dynamischen Branche wie der Prestige-Kosmetik wird Stéphane dank seines fundierten Wissens, seiner außergewöhnlichen Führungsstärke und seiner einzigartigen Fähigkeit, Inspiration, Authentizität und strategische Erkenntnisse zu verbinden, um profitables Wachstum zu fördern, den zukünftigen Erfolg des Unternehmensportfolios leiten können."

Biografie von Stéphane de La Faverie

Vor seinem Eintritt bei den Estée Lauder Companies war Stéphane de La Faverie als Geschäftsführer bei Giorgio Armani Beauty USA, einem Geschäftsbereich von L'Oréal Paris, tätig. Er begann seine Karriere bei der globalen Marke Lancôme in Paris und wechselte dann als Area Manager für die Luxury Products Group, Nordamerika, in die Travel-Retail-Abteilung, wo er die Kosmetikmarken Lancôme, Giorgio Armani, Ralph Lauren und Biotherm betreute. Bald darauf wurde er zum Geschäftsführer von Lancôme Australien ernannt und wechselte 2006 als Vizepräsident für Marketing zu Lancôme USA, wo er sowohl die Hautpflege- als auch die Duftkategorien betreute.

Stéphane wurde an der ESC Bordeaux Business School ausgebildet und spricht fließend Französisch, Englisch und Spanisch.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu diesen Aussagen gehören die in den verschiedenen Zitaten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen im Rahmen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit, die Strategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich des Plans zur Gewinnrückgewinnung und zum Wachstum des Unternehmens, der erfolgreiche Übergang der Führung und die anderen Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen.

Über The Estée Lauder Companies

Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und ein Verwalter von Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, A ERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty verkauft.

