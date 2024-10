Gewinne und Verluste gehören an der Börse einfach dazu. Die Aktienmärkte schwanken in der Regel aufgrund zahlreicher Faktoren wie wirtschaftlichen Entwicklungen, geopolitischen Ereignissen, Analystenstimmen, Quartalzahlen oder anderen Unternehmensmeldungen. Doch manchmal sorgen diese Ereignisse auch für richtig wilde Ausschläge. Am heutigen Mittwoch gibt es gleich eine ganze Reihe davon. Die Aktie des einstigen KI-Highflyers Super Micro Computer bricht heute um mehr als 30 Prozent ein. Grund für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...