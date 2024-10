Die Siemens Energy Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld erstaunlich robust. Trotz einer überraschend hohen Inflation in Deutschland und einem daraus resultierenden Rückschlag für den DAX, konnte das Papier zuletzt Kursgewinne verzeichnen. Am 29. Oktober erreichte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch bei 38,61 EUR, was einem beeindruckenden Anstieg von etwa 384% gegenüber dem Tiefststand von 7,98 EUR im Oktober 2023 entspricht. Diese positive Entwicklung wird durch verbesserte Quartalszahlen unterstützt, bei denen Siemens Energy einen deutlichen Umsatzanstieg von 17,20% im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen konnte.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,357 EUR je Aktie. Zudem wird eine Dividende von 0,063 EUR erwartet, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,20 EUR, was angesichts des aktuellen Kursniveaus Raum für Spekulationen lässt. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Ergebnisse am 13. November könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern und wird von Anlegern mit Spannung erwartet.

