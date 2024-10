Die S&T-Aktie verzeichnete im jüngsten Handel einen leichten Kursrückgang auf 16,16 Euro, was einem Minus von 0,9 Prozent entspricht. Trotz dieser Entwicklung bleibt das Unternehmen im Fokus der Anleger, da Experten ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 Euro prognostizieren. Dies würde einen erheblichen Anstieg gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten. Interessanterweise erreichte die Aktie am 19. Januar dieses Jahres ein 52-Wochen-Hoch von 23,32 Euro, liegt derzeit jedoch etwa 30 Prozent unter diesem Wert.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,51 Euro je Aktie. Zudem wird eine Dividendenausschüttung von 0,668 Euro erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,500 Euro) darstellen würde. Diese positiven Prognosen stehen im Kontrast zur aktuellen Kursentwicklung und könnten in Zukunft zu einer Neubewertung der Aktie führen. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 6. November erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die finanzielle Lage des Unternehmens geben.

