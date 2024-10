Clean Harbors, ein führender Anbieter von Umwelt- und Industriedienstleistungen in Nordamerika, verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beachtliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 12% auf 1,53 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um 26% auf 115,2 Millionen Dollar oder 2,12 Dollar pro Aktie zulegte. Das bereinigte EBITDA wuchs um 18% auf 301,8 Millionen Dollar. Trotz dieser positiven Entwicklung blieb das Ergebnis hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die mit einem Gewinn von 2,18 Dollar pro Aktie gerechnet hatten.

Angepasste Prognose für das Gesamtjahr

Angesichts der aktuellen Marktbedingungen hat Clean Harbors seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,10 und 1,12 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Revision spiegelt die Herausforderungen im Basisölmarkt und die schwächere Nachfrage in bestimmten Geschäftsbereichen wider. Trotz dieser Anpassungen bleibt Clean Harbors optimistisch für die langfristigen Wachstumschancen in Nordamerika.

