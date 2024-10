Novocure (NASDAQ: NVCR) gab heute bekannt, dass Christoph Brackmann zum nächsten Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens ernannt wurde. Christoph Brackmann wird ab sofort als leitender Finanzberater bei Novocure tätig sein und am 1. Januar 2025 in die Rolle des Finanzvorstands wechseln, wenn die derzeitige CFO Ashley Cordova CEO wird.

Brackmann kommt von Moderna, Inc. zu Novocure, wo er seit 2019 als Senior Vice President of Finance tätig war. Während seiner Zeit bei Moderna gründete und baute er das Finanzteam auf und leitete die rasche Expansion des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie.

"Die Aufnahme von Christoph in unser Führungsteam von Novocure kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da wir unser Produktportfolio und unsere globale Präsenz erweitern", sagte Ashley Cordova, derzeitige CFO und CEO-Nachfolgerin von Novocure. "Christophs Branchenkenntnis, sein strategischer Weitblick und seine Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Finanzorganisationen in Wachstumsphasen werden für Novocure von großem Wert sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, während wir daran arbeiten, unsere Verpflichtungen in den kommenden Jahren zu erfüllen."

"Novocure basiert auf einer innovativen Idee, die zu mehreren Produkten weiterentwickelt wurde, die die Art und Weise, wie Krebs behandelt wird, verändert haben. Das Potenzial dieses Unternehmens ist anregend, insbesondere da es kurz davor steht, in neue Indikationen zu expandieren", sagte Brackmann. "Ich freue mich darauf, zur patientenorientierten Mission des Unternehmens beizutragen und mit diesem Team zusammenzuarbeiten, um Novocure dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial für Patienten, Mitarbeitende und unsere Aktionäre auszuschöpfen."

Während seiner Karriere bei Moderna leitete der 51-jährige Brackmann den Ausbau und die Entwicklung des Finanzbereichs, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Buchhaltung, Steuern, Treasury, Beschaffung und Unternehmensdienstleistungen. Vor seiner Tätigkeit bei Moderna war Brackmann als Vice President of Investor Relations und Head of International Finance bei Shire plc (übernommen von Takeda) sowie in verschiedenen Finanzfunktionen bei Eli Lilly and Company und Novartis tätig. Christoph Brackmann erwarb seinen Master of Business Administration an der SDA Bocconi School of Management in Mailand und hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre von der Universität Mannheim.

Über Novocure

Novocure ist ein globales Onkologieunternehmen, das daran arbeitet, die Überlebenszeit bei einigen der aggressivsten Krebsarten durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen Therapie, Tumor Treating Fields, zu verlängern. Die von Novocure vermarkteten Produkte sind in bestimmten Ländern für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Glioblastom, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, malignem Pleuramesotheliom und Pleuramesotheliom zugelassen. Novocure führt mehrere weitere klinische Studien durch oder hat diese bereits abgeschlossen, in denen die Anwendung der Tumor-Treating-Fields-Therapie bei der Behandlung von Glioblastom, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht wird.

Der Hauptsitz von Novocure befindet sich in Root, Schweiz, der Hauptsitz in den USA in Portsmouth, New Hampshire, und die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in Haifa, Israel. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter Novocure.com. Folgen Sie @Novocure auf LinkedIn und Twitter.

