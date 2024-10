Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wechsel im Verwaltungsrat der Swiss Steel Group



31.10.2024





Luzern, 31. Oktober 2024 - Martin Lindqvist hat mit Wirkung zum 30. Oktober 2024 die Nachfolge von Jens Alder als Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Steel Group angetreten. Lindqvist bringt als ehemaliger Präsident und CEO des schwedischen Stahlunternehmens SSAB umfassende Branchenerfahrung mit. Jens Alder wird die Position des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats der Swiss Steel Group bekleiden. Martin Lindqvist (62) wurde am 23. Mai 2024 von der Generalversammlung der Swiss Steel Group in den Verwaltungsrat sowie per Oktober 2024 zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Lindqvist verfügt über einen langjährigen Hintergrund in der Stahlindustrie und leitete zuletzt SSAB auf seinem Weg zur Umstellung auf eine Stahlproduktion ohne fossile Brennstoffe. Während seiner Zeit bei SSAB bekleidete Martin Lindqvist verschiedene Führungspositionen. Vor seiner Tätigkeit bei SSAB hatte er Schlüsselpositionen bei renommierten Unternehmen wie NCC und Outokumpu Copper Strip inne. Derzeit ist Martin Lindqvist Mitglied des Verwaltungsrats von SCA, Europas grösstem privaten Forstunternehmen. Zuvor war er auch im Verwaltungsrat von INDUTRADE tätig. Martin Lindqvist hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Uppsala in Schweden. «Der Verwaltungsrat freut sich, dass mit Martin Lindqvist ein ausgewiesener Branchenkenner mit langjähriger internationaler Führungserfahrung das Verwaltungsratspräsidium von Swiss Steel Group übernimmt», sagt Jens Alder. «Als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied wird Martin Lindqvist gemeinsam mit dem ganzen Verwaltungsrat, CEO Frank Koch und der Konzernleitung die Transformation von Swiss Steel Group weiter vorantreiben.» Jens Alder ist seit 2021 Verwaltungsratspräsident der Swiss Steel Group und war von 2019 bis 2020 Präsident des Verwaltungsrats von Schmolz + Bickenbach, der Vorgängerorganisation von Swiss Steel Group. Der Verwaltungsrat dankt Jens Alder herzlich für seine langjährige, engagierte Tätigkeit. Sein strategisches Fachwissen, seine profunde Kenntnis der Unternehmens- und Finanzstrukturen sowie seine grosse Erfahrung in der Transformation und Restrukturierung haben das Unternehmen durch zahlreiche herausfordernde Phasen geführt. Der Verwaltungsrat ist ihm für seine wertvollen Beiträge dankbar und freut sich auf sein weiteres Engagement. Für weitere Informationen:



Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com , +41 41 581 4121



Für Analysten- / Investorenanfragen:

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com , +41 41 581 4180





Medienmitteilung (PDF) Über Swiss Steel Group Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl - Green Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 25 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und erwirtschaftete im Jahr 2023 mit rund 7'500 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro.



