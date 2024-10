Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 1,9 Prozent auf 3,44 Euro. Dieser Abwärtstrend steht im Kontrast zu den jüngsten Quartalsergebnissen des Unternehmens, die eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigten. Trotz eines Verlusts von 0,04 Euro je Aktie im letzten Quartal, konnte der Umsatz um beachtliche 61,05 Prozent auf 154,41 Millionen Euro gesteigert werden.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,137 Euro je Aktie. Zudem gehen Analysten von einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 Euro aus, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 6,00 Euro angesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau impliziert. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 8. November 2024 erwartet und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Fußballunternehmens liefern.

