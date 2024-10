© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Die Amazon-Aktie lag in den letzten drei Monaten hinter dem S&P 500 zurück. Werden die Gewinne heute Abend die Befürchtungen der Anleger zerstreuen?Nach Ansicht des Bernstein-Analysten Mark Shmulik war Amazon "noch nie stärker". Dennoch sei die Aktie in den letzten Monaten weniger gefragt gewesen, merkte er an. Die Wall Street fand im letzten Gewinnbericht von Amazon Dinge, die ihr nicht gefielen, darunter die Margenkompression im nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft sowie die enttäuschenden Werbeeinnahmen, so Shmulik. Die Anleger sorgten sich auch um den Konsumdruck. Shmulik ist jedoch bullish. So scheine das Werbegeschäft von Amazon an Fahrt zu gewinnen, die Inbound-Inventar-Services …