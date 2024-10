EQS-News: OTRS AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

OTRS AG treibt Modernisierung von Produkten und Strukturen im ersten Halbjahr 2024 weiter voran - Marktumfeld belastet



OTRS AG treibt Modernisierung von Produkten und Strukturen im ersten Halbjahr 2024 weiter voran - Marktumfeld belastet Umsatzrückgang von 6,4 Prozent - hauptsächlich aufgrund rückläufiger Consulting-Umsätze

Wiederkehrende Umsatzerlöse (Recurring Revenues) stabil bei TEUR 5.581

Umsatzrückgang und Kostensteigerungen belasten Ergebnisentwicklung

Jahresprognose leicht reduziert Oberursel, 31. Oktober 2024: Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37 ), der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, hat die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 in einem anhaltend schwierigen und von Investitionszurückhaltung geprägten Marktumfeld erwartungsgemäß mit rückläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen abgeschlossen. Insgesamt verringerten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode um 6,4 Prozent auf TEUR 5.877 (erstes Halbjahr 2023: TEUR 6.278). Wesentliche Ursache dieser Entwicklung war der deutliche Rückgang der Umsatzerlöse aus Consultingleistungen auf TEUR 291 (erstes Halbjahr 2023: TEUR 667). Dadurch verringerten sich die übrigen Umsatzerlöse (Non-Recurring Revenues) um 56 Prozent von TEUR 672 auf TEUR 296. Die wiederkehrenden Umsatzerlöse (Recurring Revenues), welche Jahresverträge mit Zugang zu OTRS Software in verschiedenen Ausprägungen sowie Security, Software-Updates und Support beinhalten, zeigten sich dagegen mit TEUR 5.581 (erstes Halbjahr 2023: TEUR 5.606) erfreulich stabil. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den Gesamtumsätzen stieg damit auf 95,0 Prozent (erstes Halbjahr 2023: 89,3 Prozent). Voraussetzung für diese positive Entwicklung der wiederkehrenden Umsatzerlöse ist die ständige Aktualisierung und Verbesserung der Software-Funktionalitäten. Entsprechend hat die OTRS AG auch im ersten Halbjahr 2024 die Softwareentwicklung und -verbesserung vorangetrieben und TEUR 2.493 (erstes Halbjahr 2023: TEUR 2.259) in die Weiterentwicklung investiert. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer strukturellen Krise. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen leiden unter einer hartnäckigen Nachfrageschwäche. Auch bei der OTRS AG ist das Tagesgeschäft durch eine sehr verhaltene Kundennachfrage und einen damit einhergehenden sehr langen Sales Cycle gekennzeichnet. Dementsprechend müssen die Organisation, Produktentwicklung und damit einhergehende Prozesse, personelle Strukturen und Unternehmenskultur zukunftsorientiert gestaltet und dabei gleichzeitig stabil gehalten werden. Die OTRS AG treibt daher die Modernisierung ihrer Strukturen und Produkte weiter voran. Beispielsweise wurde bereits ein umfassendes Kostensenkungsprogramm umgesetzt, ohne dabei betriebsbedingte Kündigungen vornehmen zu müssen. Durch technologische Kooperationen und Partnermodelle wird eine schnellere Anpassung an Markterfordernisse, sowie Synergien im Hinblick auf neue Teilmärkte angestrebt. Eine dieser technologischen Kooperationen ist bereits aktiv. Mit der Firma FileWave und der Integration ihres Tools zum Device Management in OTRS erhalten Unternehmen einen sichtbaren Mehrwert, der nicht nur bei Bestandskunden großen Anklang findet. Aus Sicht des Managements steigt die OTRS AG damit in die nächsthöhere Liga der Mitbewerber auf und sollte von dieser Kooperation mittel- und langfristig nachhaltig profitieren können. Zudem sollen fokussierte Marketing-Kampagnen, deren Erfolg deutlich messbar ist, auch die Conversion hin zu unterschriebenen Neuverträgen steigern. Das Customer Relationship Management Team wurde weiter ausgebaut und die Strategie für die Kundenansprache noch granularer und professioneller gestaltet. All dies auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, die Prozesse nicht nur beschleunigt, sondern auch andere Perspektiven der Be- und Auswertung ermöglicht und damit das eigene professionelle Portfolio unterstützt und signifikant erweitert. Diese Maßnahmen erfordern ein Team aus hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeitern. Durch erfolgreiche weitreichende Employer Branding-Maßnahmen kann sich die OTRS AG im Wettbewerb um hochqualifizierte Mitarbeiter weiterhin bestens behaupten. So ist es auch im Verlauf des ersten Halbjahres gelungen, trotz des stark umkämpften Fachkräftemarktes, offene und nachzubesetzende Positionen planmäßig mit hochqualifizierten Mitarbeitern zu besetzen. Dies unterstreicht die Wahrnehmung der OTRS AG als attraktiver und aussichtsreicher Arbeitgeber, ist jedoch auch mit steigenden Kosten verbunden. Die Personalkosten stellen für ein Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Dienstleistungen naturgemäß die größte Kostenposition dar. Diese betrugen in der Berichtsperiode TEUR 4.234 (im ersten Halbjahr 2023: TEUR 3.773). Die Steigerung um 12,2 Prozent ist insbesondere auf Investitionen in die Einstellung von Mitarbeitern zurückzuführen, die aktiv und fokussiert an der Verbesserung der Produktqualität sowie der Stärkung der Kundenbeziehungen arbeiten. Die durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen konnten diesem Anstieg entgegenwirken und die Ergebniseffekte weitgehend auf die Umsatzverluste begrenzen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten Halbjahr 2024 insgesamt auf TEUR -406 gegenüber TEUR 83 in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2024 TEUR -960 gegenüber TEUR -536 in der Vorjahresperiode. Dabei stieg der operative Cashflow auf TEUR 606 (im ersten Halbjahr 2023: TEUR -1.489). Hier wirkten sich Optimierungen im Working Capital, insbesondere die Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, positiv aus. Die OTRS AG sollte durch das frühzeitige Investment in fachlich-technische Qualifikation weiter von einem breiten und intakten Digitalisierungstrend profitieren können. Grundsätzlich sieht der Vorstand die Möglichkeit von Wachstum als gegeben, sofern die anhaltenden geopolitischen Spannungen und Konflikte ihren Einfluss nicht weiter ausdehnen und die Belastungen durch länder- und regionsübergreifende Krisen - wie zum Beispiel eine Pandemie oder die Energiekrise - in einem überschaubaren Rahmen bleiben. Für das laufende Geschäftsjahr korrigiert der Vorstand seine Jahresprognose leicht nach unten. Im Geschäftsbericht für das Jahr 2023, der am 28. Juni 2024 veröffentlicht wurde, war der Vorstand noch von einem Umsatzwachstum von rund 2 Prozent auf etwa EUR 12,6 Mio. ausgegangen und hatte zudem ein Ergebnis (EBITDA) auf Vorjahresniveau prognostiziert. Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatzrückgang von 1 Prozent auf etwa EUR 12,3 Mio. Das Ergebnis (EBITDA) für 2024 wird ebenfalls leicht unter Vorjahresniveau erwartet. Im Geschäftsjahr 2025 sollen die in den Jahren 2023 und 2024 getätigten Investitionen die OTRS AG wieder auf einen nachhaltig profitablen Kurs zurückführen. Detaillierte Angaben sind dem Halbjahresbericht auf der Unternehmenswebsite unter https://corporate.otrs.com im Bereich Investor Relations zu entnehmen.

Über die OTRS AG

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Enterprise Service Management Suite OTRS. Sie bietet Unternehmen branchenunabhängige Softwarelösungen für die strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgt die Sicherheitslösung STORM für ein effizientes Incident Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO 27001. Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Porsche, das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), die Helios Kliniken, Haribo, Ameropa und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter: www.otrs.com . Kontakt:

OTRS AG

Zimmersmühlenweg 11

D-61440 Oberursel

Tel: +49 (0)6172 681988-0

Fax: +49 (0)9421 56818 18

E-Mail: ir@otrs.com

Internet: www.corporate.otrs.com Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

D-82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 (0) 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Internet: www.crossalliance.de



