TotalEnergies SE verzeichnet im dritten Quartal 2024 ein bereinigtes Nettoergebnis von 4,1 Milliarden Dollar, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem schwankungsanfälligen Ölmarkt unterstreicht. Trotz eines Rückgangs von 13% gegenüber dem Vorquartal demonstriert der französische Energieriese seine Fähigkeit, auch in herausfordernden Zeiten solide Resultate zu erzielen. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf beachtliche 6,8 Milliarden Dollar, was die finanzielle Stabilität des Konzerns weiter untermauert.

Expansion in Brasilien und erneuerbare Energien

Parallel dazu setzt TotalEnergies seine Expansionsstrategie fort. In Brasilien wurde die dritte Entwicklungsphase des Mero-Ölfeldes mit einer Produktionskapazität von 180.000 Barrel pro Tag in Betrieb genommen. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen in dieser wichtigen Wachstumsregion. Zusätzlich verstärkt TotalEnergies sein Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere durch Investitionen in Solarparks in Texas und Windkraftprojekte in Deutschland, was die Diversifizierung des Portfolios vorantreibt.

