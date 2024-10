© Foto: © 2024 STMicroelectronics



Der Tesla- und Apple-Zulieferer muss zum dritten Mal in diesem Jahr die Erwartungen dämpfen. Umsatz, Gewinn und Marge leiden weiterhin unter der Flaute auf dem Automobilmarkt.STMicroelectronics, Europas größter Chiphersteller nach Umsatz und Zulieferer für Giganten wie Tesla und Apple, hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 erneut gesenkt. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz von rund 13,27 Milliarden US-Dollar, was dem unteren Ende der bisherigen Schätzung entspricht. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr musste STMicro seine Erwartungen korrigieren, nachdem der Umsatz im Vorjahr noch zwischen 13,2 und 13,7 Milliarden US-Dollar erwartet worden war. Analysten hatten …