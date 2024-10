Die auf Solarthermie-Großanlagen spezialisierte Ritter XL Solar hat in Tübingen zwei Wärmenetz-Projekte weitgehend abgeschlossen. Im sächsischen Delitzsch hat gerade der Bau einer weiteren Anlage begonnen. Die Tübinger Stadtwerke wollen Wärme aus einer Solarthermie-Anlage der Ritter XL Solar in ihr Fernwärmenetz integrieren. Im Stadtteil Au in Tübingen steht daher nun eine 12.172 m² große Freiflächen-Solarthermieanlage mit einem 1.250 m³ fassenden Wärmespeicher. Sie soll jährlich 5.385 MWh solare ...

