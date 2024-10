NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Die spanische Großbank habe mit ihrem Nettogewinn die durchschnittliche Analystenprognose übertroffen, angetrieben durch das Geschäft auf dem Heimatmarkt Spanien und in Mexiko, schrieb Analyst Inigo Vega in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zugleich verwies er aber auch auf den Druck auf die Nettozinserträge der Bank, der insbesondere vom Argentinien-Geschäft gekommen sei. Zudem, so schrieb er, habe die BBVA ihre Ziele für 2024 nicht formell angehoben, sondern nur mitgeteilt, dass man sie bequem übertreffen werde./ck/zb



ISIN: ES0113211835

