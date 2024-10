Der italienische Kabelhersteller Prysmian hat am Donnerstag die Zahlen für das abgelaufene dritte Jahresviertel vorgelegt. Diese sind alles in allem solide ausgefallen. Nach der erfolgreichen Übernahme des US-amerikanischen Unternehmen Encore Wire fasst das Management auch ein potenzielles Listing in den USA ins Auge.Doch zunächst ein Blick auf die Zahlen: Prysmian steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 19 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, Analysten hatten 4,57 Milliarden Euro auf dem Zettel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...