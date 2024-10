Dieser Rohstoff ist gemeinsam mit den dazugehörigen Aktien zuletzt deutlich unter Druck geraten, doch laut der Commerzbank könnte der Abverkauf übertrieben sein. Schlummern dadurch jetzt für Anleger in diesem Bereich Chancen auf eine Comeback-Rallye? Der Ölpreis steht in den vergangenen Tagen massiv unter Druck. Aktuell befindet sich das Barrel Crude auf dem niedrigsten Niveau in sieben Wochen und zeigt im Chart eine lange Verlustserie. Bedingt wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...