New York (ots/PRNewswire) -Yaber, ein Pionier auf dem Gebiet der Unterhaltungsprojektoren, freut sich, die weltweite Markteinführung seines neuesten K3-Projektors bekannt zu geben, der ab dem 4. November 2024 auf Amazon erhältlich ist. Dieser Projektor der nächsten Generation hat in der Designwelt bereits hohe Wellen geschlagen und wurde mit drei renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet: den American Design Award, den MUSE Design Award (https://design.museaward.com/winner-info.php?id=23520) und den French Design Award.Mit dem American Design Award werden zukunftsweisende Designs ausgezeichnet, die die Zukunft der Technologie gestalten. Der MUSE Design Award hebt globale Designtalente hervor, wobei der Schwerpunkt auf Funktionalität und Ästhetik liegt, während der French Design Award elegante Handwerkskunst und die Verschmelzung von Tradition und Moderne würdigt. Diese Auszeichnungen heben die herausragende Kombination aus Innovation, Funktionalität und Ästhetik des K3 hervor, die es zu einem herausragenden Gerät in Bezug auf Design und Leistung macht. Der K3 bietet eine 1080P-Auflösung mit 1600 ANSI-Lumen und sorgt für lebendige Bilder in jeder Umgebung. Außerdem verfügt er über die CoolSwift-Technologie für effiziente Kühlung und zwei integrierte JBL-Stereo-Lautsprecher (15 W), die mit Dolby Audio verbessert wurden und ein beeindruckendes, hochwertiges audiovisuelles Erlebnis bieten.Ab dem 4. November 2024 können Kunden den Yaber K3-Projektor in den Amazon-Stores von Yaber kaufen.- USA: 419,99 USD nach Verwendung des Codes YABERK303 (https://www.amazon.com/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_84FFC1AB2B0BA29A69B83468325164BE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- GB: 398,99 GBP (inklusive Steuern) nach Verwendung des Codes 30PRNYK3 (https://www.amazon.co.uk/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_97AC72381AF0B95B66D005C107AA0979_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- Deutschland: 489,99 EUR (inkl. MwSt.) nach Verwendung des Codes PRNDE30OFF (https://www.amazon.de/dp/B0D2J5RT6B?maas=maas_adg_4E3EE079FCE715741E4B947F41D5A0D1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- Frankreich: 479,99 EUR (inkl. MwSt.) nach Verwendung des Codes YABERK3N1 (https://www.amazon.fr/dp/B0DBLBNMH5?maas=maas_adg_385A8432A1C1705997AC105B3AA7CA38_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- Kanada: 575,99 CAD nach Verwendung des Codes YABERK303 (https://www.amazon.ca/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_BEBF58E9BD46DFA16438F22D9D7E0283_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Bleiben Sie mit Yaber auf Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61560850545250) und Instagram (https://www.instagram.com/yaberprojector.us/) in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten. Weitere Informationen über den Yaber K3 und andere Produkte finden Sie unter www.yaber.com.Informationen zu YaberDas 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Award und der CES Innovation Award 2024.Yaber ist bestrebt, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Projektor von Yaber ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542996/Yaber_s_Award_winning_K3_Available_Amazon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-preisgekronte-k3-projektor-von-yaber-ist-ab-dem-4-november-2024-auf-amazon-erhaltlich-302291004.htmlPressekontakt:Cloris Yang,cloris@yaber.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164831/5899169