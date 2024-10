Vancouver, British Columbia, 31. Oktober 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das "Unternehmen" oder "EMX") freut sich bekannt zu geben, dass der Betreiber des Kupfer-Eisen-Silber-Projekts Viscaria im Norden Schwedens, an dem EMX eine Royalty-Beteiligung hält, vor Kurzem neue Explorationsergebnisse veröffentlicht hat, die auch die Entdeckung mehrerer neuer Mineralisierungskörper zu beinhalten scheinen. Betreiber des Projekts Viscaria ist Viscaria Gruvaktiebolag ("Viscaria"; vormals Copperstone Resources AB), welches die abschließenden Genehmigungsverfahren durchgeführt und kürzlich mit dem Bau der Wasseraufbereitungsanlage begonnen hat, die für die Wiedereröffnung der ehemaligen Mine erforderlich ist. Den Angaben von Viscaria zufolge rechnet es mit der Aufnahme der Produktion auf dem Projekt im Jahr 2026.

Parallel zu den laufenden Erschließungsarbeiten hat Viscaria seine erste Explorationsbohrkampagne im Umfeld der Mine absolviert, die im Frühjahr dieses Jahres aufgenommen wurde. Laut Viscarias jüngster Präsentation zu den Explorationsarbeiten und Pressemitteilung1 wurden im Rahmen dieses Programms Bohrungen über 9.000 Meter niedergebracht. Damit konnten zusätzliche Mineralisierungszonen im Einfallswinkel der derzeit definierten Ressourcengebiete "D" und "B" identifiziert und definiert werden. Zudem konnte eine bohrdefinierte Mineralisierungszone ermittelt werden, die unterhalb der Ressourcengebiete "A" und "B" liegt und als Zone "ABBA" bezeichnet wird (siehe Abbildungen 1 und 2). Viscaria hält diese neuen Entdeckungen für "außergewöhnliche Explorationsergebnisse", die das beträchtliche Wertschöpfungspotenzial und die Möglichkeiten des Projekts unterstreichen.

Die Höhepunkte der gemeldeten Bohrergebnisse beinhalten[i]:

- einen Abschnitt von 43,2 m mit 1,12 % Cu und 31,35 % Fe in 1107 bis 1050,2 Meter Tiefe in Bohrloch VDD24055 (direkt unterhalb der bestehenden Ressourcen der "D Zone"),

- einen Abschnitt von 13,3 m mit 2,42 % Cu und 4,96 g/t Ag in 498,1 bis 511,4 Meter Tiefe in Bohrloch VDD23116 (neben den Ressourcen der "B Zone"),

Nach Ansicht von EMX sind diese Ergebnisse hervorragend und für die Bewertung seiner Royalty-Beteiligung von großer Bedeutung. Viscaria hat ferner mitgeteilt, dass es sich darum bemüht, bis zum Jahresende eine Machbarkeitsstudie fertigzustellen. Weiters arbeitet Viscaria daran, seine Ressourcenschätzungen zu aktualisieren und mit den PERC-Berichtsstandards (2021) in Einklang zu bringen. EMX beglückwünscht Viscaria Gruvaktiebolag zu diesen Erfolgen und seinen jüngsten Fortschritten.

Die aktuelle Royalty-Beteiligung von EMX - eine NSR-Royalty von 0,5 % - deckt die Zonen A, B und D ab und wird sich nach einer Zahlung von 12 Millionen $ an den Royalty-Inhaber auf eine nicht gedeckelte NSR-Royalty von 1 % erhöhen.

Über die Kupfer-Eisen-Silber-Lagerstätte Viscaria. Die Lagerstätte Viscaria befindet sich unmittelbar westlich der Eisenmine Kiruna von LKAB, des größten unterirdischen Eisenbergbaubetriebs der Welt. Viscaria wird in der Regel als Mitglied der Eisen-Oxid-Kupfer-Gold-("IOCG")-Lagerstättengruppe klassifiziert und ist weitgehend mit ähnlichen Eisen- und Kupfersystemen in anderen Teilen der Region verbunden. Die Mine Viscaria befand sich ursprünglich im Besitz von LKAB und wurde von diesem Unternehmen 1983 in Betrieb genommen. Outokumpu OY erwarb die Mine 1985 und betrieb sie bis zu ihrer Schließung im Jahr 1993. Phelps Dodge Sweden AB erwarb das Projekt später von Outokumpu und verkaufte es 2008 an Avalon Viscaria AB, wobei es als Teil der Gegenleistung eine Royalty für das Projektgebiet einbehielt. Aus Avalon Viscaria AB wurde schließlich das heutige Unternehmen Viscaria Gruvaktiebolag. EMX erwarb Phelps Dodge Sweden AB samt der Viscaria-Royalty im Jahr 2009.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Anmerkungen zu den gemeldeten Bohrabschnitten. EMX hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die gemeldeten Bohrdaten und Abschnitte zu verifizieren. Die Proben wurden jedoch von Viscaria in Übereinstimmung mit den PERC-Berichtsstandards (2021) entnommen und gemeldet. EMX erachtet die gemeldeten Bohrdaten als zuverlässig und relevant.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

mailto:Dave@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

mailto:IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie "schätzen", "beabsichtigen", "erwarten", "werden", "glauben, "Potenzial" und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Management's Discussions and Analysis, "MD&A") für das am 30. Juni 2024 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form ("AIF") für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Abbildung 1: Standort des Projekts

Abbildung 2: 3D-Modelle der Ressourcen und des aktuellen Explorationsprogramms bei Viscaria

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Die wahren Mächtigkeiten sind als "unbekannt" angegeben. Diese Ergebnisse wurden von Viscaria gemäß den Standards gemäß PERC 2021 in "Exploration Results, PERC (2021) Reporting standard, Table 1" im September 2024 und in der Präsentation zu den aktuellen Explorationsarbeiten von Viscaria vom 24. September 2024 gemeldet: "Viscaria: the next Tier-1 copper deposit in the world-class Kiruna mining district".

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77305Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77305&tr=1



