MicroStrategy hat mit einem Quartalsverlust von 340,2 Millionen US-Dollar schockiert, will aber 42 Milliarden US-Dollar investieren, um mehr Bitcoin zu kaufen. Derweil sorgen Analysten sich um die hohe Aktienbewertung.MicroStrategy hat am späten Mittwoch die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht und einen Nettoverlust von 340,2 Millionen US-Dollar oder 1,72 US-Dollar pro Aktie bekanntgegeben, verglichen mit einem Nettoverlust von 143,4 Millionen US-Dollar oder 1,01 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal 2023. Der FactSet-Konsens war von einem Verlust von 12 Cent pro Aktie ausgegangen. Der Umsatz sank um 10 Prozent auf 116,1 Millionen US-Dollar, was unter den FactSet-Erwartungen von …