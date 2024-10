Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Meta | Airbus | Aixtron - jetzt bei Microsoft & Robinhood zuschlagen! - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - 19.000 Punkte kommen näher Tops & Flops - gibt nicht viel zu lachen Uber - Zahl der Buchungen verlangsamt sich Merck & Co: Ausblick ist nicht gut genug Norwegian Cruise Line - Ausbruch ist angesagt! Peloton - ehemaliger Apple-Manager wird neuer Chef Super Micro Computer - wer nicht hören will, der müss leiden Microsoft - Rücksetzer sofort ausnutzen Coinbase - Zahlen weder Fisch noch Fleisch Robinhood - da ist die Gelegenheit zum Einstieg Carvana - Shorties leiden weiter und verlieren Abbvie - so sehen Sieger aus JinkoSolar - Zahlen sind gut Airbus - erfrischendes Zahlenwerk VW - nächster Kommentar Siemens - Altair wird übernommen Aixtron - Ausblick und Zahlen lassen Aktie nur kurz aufatmen Musterdepot - es tut etwas weh Zuschauerfragen