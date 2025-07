Die Aktie von Robinhood hat in den vergangenen Wochen eine enorme Rally hingelegt und am Mittwoch erstmals die 100 Dollar-Marke hinter sich gelassen. Anschließend folgte jedoch ein erster kleiner Rücksetzer auf unter 95 Dollar. DER AKTIONÄR erklärt, was dahintersteckt und was das für Anleger bedeutet.

Den vollständigen Artikel lesen ...