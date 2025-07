Futu Holdings und UP Fintech liefern sich beim boomenden asiatischen Online-Brokerage ein spannendes Duell. Während Futu mit Marktführerschaft und starken Fundamentaldaten punktet, zeigt UP Fintech dynamisches Potenzial!

Zwei aufstrebende Online-Broker aus Asien liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Marktanteile im digitalen Investmentgeschäft: Futu Holdings und UP Fintech Holding, besser bekannt unter der Marke Tiger Brokers.

Beide Unternehmen setzen auf technologiegetriebene Plattformen, aggressives Wachstum und internationale Expansion, doch bei Umsatzdynamik, Profitabilität und Skalierung zeigt sich ein klarer Unterschied.

Starker Jahresauftakt für beide - Futu dominiert bei Umsatz und Profitabilität

UP Fintech hat im ersten Quartal 2025 einen kräftigen Wachstumsschub verbucht: Der Umsatz kletterte um über 55 Prozent auf 122,6 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn sprang auf 30,4 Millionen US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Auch beim Gewinn je Aktie überraschte das Unternehmen positiv. Doch ein Blick auf den direkten Konkurrenten Futu

Holdings relativiert die Zahlen:

Futu meldete für das gleiche Quartal einen Umsatz von 4,70 Milliarden HKD (rund 600 Millionen US-Dollar). Das entspricht einem Plus von über 80 Prozent. Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 2,15 Milliarden HKD (ca. 273 Millionen US-Dollar), bei einer Bruttomarge von 45,6 Prozent. In Relation zur Marktgröße unterstreicht Futu damit seine dominante Position im asiatischen Raum, insbesondere in Hongkong.

Nutzerzahlen und Kundenvermögen: Futu zieht davon

Auch bei den operativen Kennzahlen setzt sich Futu deutlich vom Rivalen ab. Die Zahl der finanzierten Konten lag zum 31. März bei 2,67 Millionen, ein Plus von über 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtzahl der Brokerage-Konten stieg auf knapp 5 Millionen, während sich die Plattformnutzer auf 26,3 Millionen beliefen.

Im direkten Vergleich kommunizierte UP Fintech zwar keine exakten Zahlen zu Kundenkonten im ersten Quartal, konnte aber das starke Umsatzwachstum auf eine höhere Nutzeraktivität und positive Marktentwicklung zurückführen. In puncto Kundenvermögen und Handelsvolumen liegt Futu jedoch vorn: Das verwaltete Kundenvermögen belief sich auf 829,8 Milliarden HKD, während das Handelsvolumen auf 3,2 Billionen HKD anschwoll, angekurbelt durch den IPO-Boom in Asien.

Strategischer Fokus: IPO-Kompetenz vs. internationale Expansion

Futu punktet mit seiner Kompetenz im Bereich Börsengänge: Im ersten Quartal agierte das Unternehmen bei zahlreichen Hongkonger IPOs als Joint Lead Manager. Unter anderem für Bloks Group, Guming Holdings und MIXUE Group. Die Rolle als exklusiver Online-Broker bei der IPO-Distribution hebt Futu in puncto Produktbreite und Skalierbarkeit klar vom Wettbewerb ab.

UP Fintech hingegen setzt stark auf internationale Expansion, vor allem in Märkten wie Singapur, Australien und den USA. Auch das Geschäft mit institutionellen Services wie ESOP-Lösungen und Investor Relations entwickelt sich solide. Der internationale Markenaufbau rund um Tiger Brokers eröffnet weiteres Potenzial, bringt aber auch höhere Kundengewinnungskosten mit sich.

Bewertung: Potenzial trifft auf Bewertungsdifferenz

Trotz der dynamischen Kursentwicklung, die Aktie von Futu Holdings hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt und Tiger Brokers stieg um 56 Prozent, sind beide Titel deutlich günstiger bewertet als Robinhood. Futu wird für das laufende Jahr mit einem KGV von 22,4 gehandelt, das kommendes Jahr auf 19,6 fallen soll. Up Fintech kommt auf ein KGV von 18,9, das 2026 auf 16,5 fallen soll.

Robinhood spielt zwar in Sachen Marktgröße mit 94,22 Milliarden US-Dollar in einer deutlich höheren Liga als seine beiden asiatischen Konkurrenten, ist aber nach einem Kursanstieg von 184 Prozent in diesem Jahr kein Schnapper mehr. Das KGV für das laufende Jahr liegt bei 81,8 und soll nächstes Jahr auf 67,2 fallen.

Anleger, denen die Bewertung von Robinhood zu hoch ist, finden mit den Konkurrenten Futu Holdings und Up Fintech zwei spannende Alternativen.

Mein Tipp: Futu ist der Taktgeber, aber UP Fintech holt auf

Futu Holdings hat sich mit einer ausgeprägten Skalierung, starker Marge und klarem Fokus auf asiatische Wachstumsmärkte an die Spitze des digitalen Broker-Geschäfts gesetzt. Die Dominanz bei IPOs, die hohe Nutzeraktivität und starke Fundamentaldaten untermauern diese Marktposition.

UP Fintech überzeugt durch Wachstumsdynamik, eine agile Plattformstrategie und ambitionierte Expansion. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2025 bewiesen, dass es operativ stark zulegen kann und bietet durch seine niedrigere Bewertung unter Umständen mehr Kurspotenzial für spekulative Anleger.

Beide Unternehmen profitieren vom globalen Trend zu digitalen Investments. Während Futu als etablierter Marktführer agiert, bleibt UP Fintech der wachstumsstarke Herausforderer mit internationalem Anspruch.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

