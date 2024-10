NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 178 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sämtliche Sparten hätten sich operativ solide entwickelt und es gebe keine besonderen Einmalposten, die für die gute Entwicklung maßgeblich gewesen seien. Der freie Cashflow sei abermals sehr stark gewesen. Das bekräftigte Auslieferungsziel von 770 Flugzeugen im Gesamtjahr nannte er beruhigend./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL0000235190

