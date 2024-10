Winterthur - Am 31. Oktober und 1. November verwandelt sich die Stadt bereits zum achten Mal in die Bühne für die Startup Nights, das grösste Event für Startups in der Schweiz. Mehr als 9'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland strömen nach Winterthur, um Innovationen, spannende Ideen und zukunftsweisende Projekte zu erleben. Organisiert werden die Startup Nights ehrenamtlich von einem engagierten Team junger Freiwilliger unter dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...