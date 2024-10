Durch die Kali-Metals-Ausgliederung sinkt der Bezugspreis von Optionen

Anzeige / Werbung

Das Australian Taxation Office hat Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) über die Klassenentscheidung 2024/70 informiert. Sie regelt die steuerliche Behandlung der Sachausschüttung der Kali-Metals-Aktien, die am 22. Dezember 2023 vorgenommen wurde und betrifft all jene Anleger, die am Tag der Sachausschüttung in Australien ansässig und steuerpflichtig waren. Alle anderen Aktionäre, die damals im Aktienregister von Kalamazoo Resources eingetragen waren, erhielten zwar ebenfalls als eine Sachausschüttung Kali-Metals-Aktien, die am 3. Januar 2024 in die Depots eingebucht wurden. Diese Anleger sind allerdings nicht von der australischen Regelung betroffen, sondern unterliegen den Steuerbestimmungen der Länder, in denen sie ansässig und steuerpflichtig sind.

Die australische Steuerbehörde stellte in ihrer Klassenentscheidung fest, dass für die Sachausschüttung keine Steuererleichterung gewährt wird und der Erhalt der neuen Kali-Metals-Aktien Anfang Januar auch nicht als die Ausschüttung einer steuerpflichtigen Dividende anzusehen ist. Allerdings stellt der Erhalt der Kali-Metals-Aktien ein Ereignis im Sinn der Kapitalertragsteuer dar, weil es sich um eine Kapitalrückzahlung gehandelt hat.



Um die Kapitalrückzahlung für jede Kalamazoo-Aktie, die ein Aktionär besessen hat, zu berechnen, muss die Anzahl der erhaltenen Kali-Aktien mit 0,4233 Australische Dollar (AUD) multipliziert werden. Das Ergebnis wird anschließend durch die Anzahl der am Stichtag gehaltenen Kalamazoo-Ressources-Aktien dividiert. Anschließend ergibt sich ein positiver oder negativer Wert für die Kapitalrückzahlung, der gegebenenfalls versteuert werden muss.

Durch die Ausgliederung von Kali Metals sinkt der Ausübungspreis für Kalamazoo-Optionen

Im Anschluss an die Sachausschüttung der Kali-Metals-Aktien an die Kalamazoo-Aktionäre wurde gemäß Listing Rule 7.22.3 der Australischen Börse auch der Ausübungspreis der folgenden nicht börsennotierten Optionen um 0,024 AUD pro Option gesenkt. Dadurch sinkt der Ausübungspreis für die 6.000.000 am 1. September 2025 verfallenden Option mit der Kennnummer KZRAL auf 0,351 AUD.



Für die elf Millionen Optionen der Reihe KZRAM, die am 30. November 2025 auslaufen, sinkt der Preis, zu dem diese ausgeübt werden können, auf 0,341 AUD. Der Ausübungspreis der 1.950.000 Optionen der Reihe KZRAO, die am 30. November 2027 verfallen werden, sinkt von 0,15 auf 0,126 AUD. Von diesen Regelungen sind alle Besitzer der Optionen betroffen, unabhängig von der Frage, in welchem Land sie ihren Wohnsitz haben und steuerpflichtig sind.

Enthaltene Werte: AU000000KZR3